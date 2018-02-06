率高層代表團赴平昌冬奧！北韓元首出馬 和平對話有譜

2018年02月06日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓平昌冬季奧運將於9日揭幕，北韓名義上的國家元首、最高人民會議常任委員會委員長金永南當天將率領高層級代表團訪問南韓3天，並出席冬奧開幕典禮。南韓總統府青瓦台對此表示歡迎，認為北韓展現出誠意。南韓官員稱，南韓總統文在寅屆時會與金碰面，是否單獨會面有待與北韓進一步磋商。

青瓦台表示，金永南是北韓憲法上的國家元首，是迄今訪問南韓的北韓最高級官員，此舉反映北韓希望改善兩韓關係並期盼奧運圓滿成功。南韓作為東道主，將予以熱情接待，並將尋求兩韓高層對話等各種溝通機會。

青瓦台期待，金永南到訪能把平昌冬奧打造成「和平奧運」，成為兩韓持續發展、建立朝鮮半島永久和平的契機。

有誠意 青瓦台喊歡迎

高齡90歲的金永南是北韓三朝元老，他也是北韓勞動黨中央政治局常委（排名僅次於最高領導人金正恩）。青瓦台核心幕僚指出，雖然北韓勞動黨副委員長崔龍海更具實權，但這次兩韓對話平台屬外交性質，而非商討深層議題的平台，所以要講究檯面上得體。這次雙方先碰面問候，營造奧運後的和平氣氛，因此北韓派金來訪合情合理。

南韓統一部指出，北韓4日晚通知南韓由金率團於9-11日訪問南韓，除了金永南，代表團還將包括3名團員和18名隨團工作人員。北韓尚未公布3名團員名單，不排除團員中包括北韓「二把手」崔龍海的可能性。

北韓高層級代表團將於9日出席冬奧開幕典禮，10日觀看南北韓女子冰上曲棍球聯隊與瑞士的比賽，11日欣賞北韓藝術團在首爾國立劇場舉行的演出，期間不排除與美國副總統彭斯會面。

可能與美副總統碰面

此外，南韓統一部表示，參加平昌冬奧公演的北韓藝術團將於6日搭乘北韓「萬景峰92」號郵輪抵達南韓，藝術團成員在韓期間食宿將在船上，至於停泊港口和藝術團訪韓具體事宜仍在磋商中。

統一部稱，儘管南韓對北韓有單邊制裁措施，聯合國決議亦禁止北韓船隻駛入南韓海域，但為了平昌冬奧圓滿成功，南韓將與美國等國際社會緊密溝通，致力使北韓「萬景峰92」號郵輪南下，不會抵觸安理會對北韓的制裁決議。

(中國時報)