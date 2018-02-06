統一旗出現爭議島嶼 日不爽

2018年02月06日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

日本內閣官房長官菅義偉5日表示，由於平昌冬奧會南北韓女子冰上曲棍球聯隊4日熱身賽升起的「朝鮮半島旗」（或稱「統一旗」）繪有日韓爭議的竹島（韓方稱獨島），日本已向南韓政府正式提出抗議。

南北韓已達成共識，將於9日平昌冬季奧運開幕典禮，在統一旗引導下共同進場。日本媒體指出，朝鮮半島旗作為南北韓融合的象徵，在白底上繪有淡藍色朝鮮半島剪影圖案，統一旗除右方有一個藍點，象徵日本海上目前由南韓實質控制的「獨島」，但日本聲稱擁有該島主權，並稱之為「竹島」。

菅義偉說：「基於我們對於竹島主權的立場，這面統一旗令人無法接受。」南韓平昌冬奧會即將於9日開幕，菅義偉說，發生這樣的事情「極度令人遺憾」。他指出：「日方堅持立場，已正式透過外交管道向南韓表達強烈抗議。」並會持續敦促南韓「妥善」處理。

日本外交部透露，亞洲大洋洲局局長金杉憲治已經向南韓駐日大使館表達日方立場，明確表示對此「無法接受」。此外，日本駐南韓首都首爾的大使館也向平昌冬奧組織委員會提出相同的抗議。

獨（竹）島位於朝鮮半島東部海域，面積約0.18平方公里。南北韓和日本都宣稱對該島擁有主權。日方於1905年單方面將其畫歸日本島根縣，此後一直主張對其擁有領土主權。而南韓從1954年開始實際管轄該島。

另外，日本首相安倍晉三將出席冬奧開幕儀式，預料也會藉此機會與南韓方面談及慰安婦的敏感話題。

(中國時報)