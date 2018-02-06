美撂狠話「不讓北韓綁架奧運」

2018年02月06日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

平昌冬奧會是全球運動盛事，但兩韓意外破冰、營造出相濡以沫的和平親愛氛圍，加上川普政府對北韓持續強硬，不僅讓冬奧飄散濃烈政治味，更引發首爾和華府間的緊張，美韓對朝的一致立場已經鬆動。專家分析，北韓近來對南韓頻頻示好，就是要離間美韓盟友關係。

南韓把平昌冬奧設定為「和平奧運」，但美、朝暗中較勁，似乎都想趁冬奧舞台，從對方身上奪取「政治分數」。經濟學人智庫分析家芭蘇說，「奧運被美國和北韓視為外交戰場，緊張情勢當然會升高。」

對南韓期盼北韓能派出「最高階層」官員領軍訪韓的心願，平壤從善如流，由名義國家元首金永南率團前往，大有宣傳北韓為正常國家的意圖。

美國清楚平壤打什麼算盤，代表美方出席冬奧的副總統彭斯，邀請去年遭北韓虐死的男大生瓦姆比爾之父，連袂出席開幕典禮，擺明給同場的北韓高官難看。總統川普發表國情咨文演說時，瓦姆比爾的家人就是座上賓，以證明平壤的殘暴本質。彭斯出訪前揚言，「我就是要前往傳達（對朝）戰略忍耐時代已結束的訊息。」

彭斯的幕僚5日更撂狠話，稱彭斯在南韓期間，對關於「北韓與其他國家關係正常化」的議題都將嗤之以鼻，「我們不會允許北韓搞宣傳，綁架奧運要傳遞的訊息。」

南韓與美國對北韓態度不同調有跡可循，金正恩遞橄欖枝後，兩韓密切聯繫，首爾把美國排除在決策磋商流程外，令美國駐韓外交官沮喪且不滿。《華爾街日報》引述一位消息人士談話稱，雖然美韓目前關係良好，但在冬奧前幾天和之後幾天的關鍵期，可能出現諸多非面對不可的政策考驗。

報導稱，川普的國安顧問麥馬斯特1月曾對日韓官員強調持續對朝施壓的重要。他指出，在北韓企圖挑撥美國與其亞洲盟友之際，大家必須團結，聯合軍演有必要持續舉行。之後川普與文在寅通電話，同意把年度聯合軍演延至殘障冬奧結束後。

美國智庫Stratfor的策略分析副總裁貝克表示，在美國看來，北韓近期的友善姿態，不是對「對話採取開放態度，而是藉由拖延與暫停之術，以削弱美韓關係。」

貝克指出，北韓早已聲明，兩韓現階段談判不包括無核化的討論，因此華府急於向世人證明，北韓根本沒變，當前對北韓的政策不應停止或推遲。

(中國時報)