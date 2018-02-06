贊成派當選市長 普天間機場擬速遷

2018年02月06日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京5日電 ／東京5日電

美軍普天間機場搬遷問題因遭到沖繩縣的反對，一直是安倍政府的頭痛課題，預定搬遷的目的地名護市市長選舉4日舉行投開票，支持搬遷且獲安倍政府支援的無黨派候選人、前名護市議會議員渡具知武豐（56歲）打敗反對派、現任市長稻嶺進（72歲）首度當選，安倍政府可望加速基地遷移計畫。

渡具知在選戰中獲得執政的自民、公明兩黨以及日本維新會的推薦，稻嶺則獲得在野的民進、共產、自由、社民、沖繩社會大眾各黨的推薦以及立憲民主黨的支持。最後渡具知獲得20389票，勝過稻嶺的16931票。

沖繩縣知事翁長雄志因反對普天間機場搬遷而與中央政府對簿公堂。安倍政府擬以這次選舉結果反映出民意贊同機場搬遷為由，加快推動去年4月起在邊野古沿岸填海建造護岸的工程。日本首相安倍晉三5日上午在官邸表示，「將在爭取市民理解的同時，遵從最高法院判決繼續推動搬遷案。」

由翁長全面支持的稻嶺在選舉中落敗，可能導致向心力減弱，他的知事任期將於12月屆滿，屆時將舉行沖繩知事選舉。

安倍政府將名護市市長選舉視為知事選舉的前哨戰，為削弱反對派勢力，接連派出執政黨幹部和閣僚等大人物赴當地站台助陣，終於獲得勝利。

渡具知雖然勝選後，但為顧慮反對派勢力而表現得極為低調。針對搬遷問題，他於選後向日媒表示，「目前中央政府與縣政府正在對簿公堂，將持續關注。」

渡具知5日在接受琉球新報採訪時，對於在搬遷案問題上與政府之間的距離表示，「因為也會有要人的無心發言，使市民之間的認識差距太大，故必須保持一定距離才行」。

(中國時報)