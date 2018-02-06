被迫行賄 三星少主緩刑獲釋

2018年02月06日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓首爾高等法院（上訴法院）5日對三星集團少主李在鎔行賄案作出二審宣判，推翻一審所判李行賄前總統朴槿惠等4項罪名，僅維持1項有罪判決，同時將5年刑期減至2年半、緩刑4年。李在鎔被羈押近1年後，獲得釋放。

本案轉折關鍵在於，上訴法庭認定干政的朴槿惠閨密崔順實才是罪魁禍首，李在鎔被脅迫行賄，且找不到「政商勾結」證據。二審判決令南韓民眾譁然，質疑當局無力懲治犯罪的財閥。

49歲的李在鎔是三星第二代會長李健熙的獨子，現為集團實際負責人，也是第三代繼承人。他獲釋後滿臉笑容地離開法庭，還向羈押期間看守人員微微鞠躬。三星另4名同案被告的高層人員也被改判緩刑，當庭釋放。

去年8月25日首爾中央地院做出一審判決，認定李行賄、隱匿不當收益、挪用公款並非法轉移資產至海外、提供偽證等5項罪名成立，判他5年徒刑。5日的宣判，僅對李贊助崔順實之女鄭尤拉馬術訓練經費，維持一審判決，認定構成行賄罪，其餘4項控罪均推翻一審有罪判決。

首爾高等法院指出，一審法院宣稱本案是「政商勾結」的惡例，但該庭認為很難找出政商勾結的罪證。朴槿惠濫用權力迫使三星行賄，崔順實則以母愛之名謀求私利，李在鎔迫於壓力「被動行賄」。

法官鄭亨植說，李在鎔未曾明示或暗示朴槿惠給予好處，賄賂朴的罪名不成立。而李在鎔全數退還一審時被判有罪的不法資金，也是他在二審獲減刑的主要原因。

李的辯護律師表示，尊重法院的勇氣及智慧，但為洗脫有關資助鄭尤拉的行賄罪，會再上訴至最高法院。檢方二審原要求加重刑期至12年，據料也將上訴。南韓媒體指出，李在鎔行賄案的判決，有可能影響朴槿惠「閨密干政門」案的審理。

(中國時報)