台商逆向過年 家屬登陸團圓

2018年02月06日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

今年首度有兩岸春節加班機被迫取消，導致機票大漲，台商返鄉徒增波折，有些台商乾脆把家人接到大陸「逆向」過年。上海台協副會長蔡世民表示，很多台商一看情況不對，都說不回去過年了，把父母接來大陸過年圍爐更划算。華東地區某票務公司總經理則表示，受到此次加班機被卡關的影響，預料明年春節，民眾會優先選擇華航、長榮，「因為陸籍航空加班機有了不確定性」。

面對春節加班機僵局，關切兩岸關係人士建議，陸方可表現更寬宏大量，例如核准台灣航空業者新提出的加班機申請，或由陸航再提出新增加班機計畫，展現「中國人幫中國人」理念，成為大陸台胞最有力後盾。

台胞後盾 陸應展現氣度

而繼陸籍航空陸續宣布春節前增班後，澳門民航局昨公布，今年春節批准80個春節加班和包機航班，其中澳門飛台北或高雄共有24個航班，從4日起開始營運至26日。澳門民航局表示，今年春節加班和包機航班量，較去年收到和批准的40個航班增1倍。

兩岸開通春節加班機以來，今年是首度有加班機申請被台灣「卡關」，影響最大的是華東地區的台商台胞，有些台商的父母已年邁，無論如何都要想辦法回台過年，只好付出更多時間金錢成本。有些台商的父母身體狀況良好，就出現另一種選擇，就是「逆向」在陸過年。

上海台協副會長蔡世民受訪表示，本來平常時段的上海台北來回機票價格在2000多元人民幣（下同；約1萬新台幣）左右，過去春節大概漲到4000元，這次卻暴漲到6000元。有台商看狀況不對就說，「不回去了，把父母接來大陸過年圍爐，更划得來」。

票價飆漲 衝擊台商家庭

不願具名的華東地區某票務公司總經理則表示，加班機被迫取消，許多台商因為換不到想要的時段，票價又飆漲，加上也不願意前往鄰近機場，認為麻煩，決定不回台過年。甚至乾脆把家人接來大陸過年，省下來的費用，還可當作春節旅遊基金，帶家人到大陸各地玩。

福州台協榮譽會長陳秀容表示，有些台商一家三、四口都在大陸，票價大漲不單影響一個人，而是影響整個家庭。由於加班機在接近春節前被取消，有些台商措手不及，「很多人想了一想，乾脆不回台過年。」

(中國時報)