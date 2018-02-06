轉任人大 張志軍交棒劉結一

2018年02月06日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 徐維遠 ／北京報導 ／北京報導

大陸全國台企聯昨在北京舉行新春聯誼活動，國台辦主任張志軍、副主任劉結一，海協會長陳德銘、副會長李亞飛、國台辦交流局長黃文濤、投訴局長王剛等官員出席。據轉述，張志軍表示，今年兩岸關係形勢更加嚴峻，希望台企聯多發揮功能，促進兩岸民間交流。他並暗示，今年可能會有更多「含金量更高」的惠台措施，會讓台胞「很窩心」。

張志軍還提到自己當選福建省代表團的全國人大代表，在新的工作崗位，不會忘記台商及台灣同胞。他還引用英國詩人兩句話形容兩岸關係：「如果冬天來了，春天還會遠嗎？」、「撥開雲霧您會看到，滿天的陽光」，稱兩岸關係的未來一定是充滿陽光，會極大地造福兩岸民眾。

張志軍表示，不需要用太多時間就可看到，會推出更多含金量更高的政策措施，讓廣大的台胞感到窩心。他並重申去年12月底對台商加強權益保護、加強金融服務等8項承諾，還稱「承諾由我做、但完成交由劉結一副主任和陳德銘會長」，似對台商進行畢業演說，也暗示陳德銘或將續任海協會長。

張志軍表示，2018年對台工作會議日前落幕，展望兩岸關係形勢是面臨更加複雜嚴峻局面，但基本方針沒有變，將繼續堅持一個中國原則和九二共識，反對任何形式台獨分裂，努力擴大兩岸經濟文化交流與融合發展，促進兩岸弘揚中華文化、心靈契合。

陳德銘則呼籲，台商應抓住未來1、2年全球經濟復甦小周期，配合一帶一路，讓企業得到較好發展，同時也要防範相關風險。

座談會上，春節加班機及環保議題最受關注。台企聯發言人葉惠德受訪表示，雖說上海目前還有6、7000個機位，但大多在7、8日，而台幹台商回去的時間都是在14、15日。大陸民航局代表說，會把確定的航班飛機換成大飛機，增加運量，載更多台商回去。

針對環保議題，葉惠德指出，有台商反映，不應直接關廠，應協助台商改善環保、投資設備，如果有台商需要貸款，希望陸方給予支持。大陸環保部代表說，環保是大陸既定方向，所有企業都一樣，鼓勵台商與時俱進。

(中國時報)