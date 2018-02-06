薪水多3成 陸招手台青出埃及

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中國時報
／華盛頓5日電

大陸使出新招數對付台灣，就是以「薪水高，條件好，機會多」來吸引年輕人赴大陸就業。目前在大陸工作的台灣年輕人已逾42萬人，平均收入比台灣高2至3成，儼然成了現代版的「出埃及記」。

近來國際媒體陸續報導台灣的就業機會不如大陸，最新一篇是周末版的《洛杉磯時報》，從一位蘇姓女子談起。她原本在台灣一家觀光飯店的吧台工作，很資深，月薪約美金1300元（新台幣4萬元）。3年前轉到上海工作，薪水是台灣的3倍，而且見識了更多世面，也提升了專業水準。

很多人在台灣難以找到滿意的工作，大陸的經濟實力對他們確實有吸引力。尤其大陸當局試遍各種法子都無法說動蔡英文總統接受九二共識，於是「吸引台灣同胞到大陸就業」無疑是及時雨，等於告訴台灣「你們應該用腳投票」。

3年前，台灣居民在大陸就業的即已達42萬人，占台灣在境外工作人口的58％，現在更多。他們的平均薪資是台灣的1.2至1.3倍。此外，30年來陸續前往大陸投資、擔任管理階層、以及他們的家屬，估計有100萬人。

文章說，台灣的大學畢業生起薪不到美金1000元，很多人不敢結婚生子。大陸的跨國企業歡迎台灣人士，因為這些人比當地人士更具備國際觀。而大陸的市場比台灣廣闊，專業人才很容易找到機會。

不久前，福建表示到2020年要聘請1000位台灣的大學教師；有6個省分的官方機構已開放雇用台灣居民。

《時代》曾以「出埃及」形容台灣人士赴大陸就業。台北美僑商會的官方刊物《TOPICS》則在專文中稱，大陸的大學畢業生第1年平均月薪約合新台幣3萬7000元，比台灣高出甚多，因此台灣很多年輕人「當然選擇更務實的方向」。

(中國時報)

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