上千台生人在囧途 怒嗆國賠

2018年02月06日 04:10 中國時報 周毓翔 、 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

部分春節加班機遭卡關、取消後，衝擊數萬大陸台胞返鄉過年，國民黨立院黨團昨邀請台生及台商代表舉行記者會發聲。「台灣學生聯誼總會」總會長邱榮利痛批，政府做法讓台灣學子「像是人在囧途的台囧」，返鄉成本大增，應向政府要求國賠。

陸委會昨回應，海基會已聯繫台灣學生聯誼總會，如果台生返台需要協助，可撥打海基會服務專線︰02-25339995。海基會發言人管安露表示，寒假已開始，尚未接獲台生打來要求協助返鄉，日前接獲一些台商詢問，但數量不多，如有訂票需求，會轉介給旅行社處理。

邱榮利指出，日前針對聯誼會員做調查，仍有將近1成、1000多人買不到返鄉機票，更有許多人遭到退票，不知何去何從。他質疑，在海外求學的同學過年想回家看父母親，這麼簡單的訴求有這麼困難嗎？還有人必須增加返家預算，買除夕紅眼航班的商務艙才能回家，回家成本變高，「台灣學生應該要求國賠。」

中華優質旅遊發展協會理事李奇嶽表示，因為政府突然的決定，從大陸返鄉機票都要貴逾5000至8000元，即使如此，還可能訂不到直飛航班。他以自己經歷指出，在大陸春運期間至其他城市轉機也很困難，改走海運又耗時，且更辛苦，不論從哪裡轉都大大提高返鄉成本與時間，還無法保證順利回到台灣過春節。

他指出，M503是國際民航組織允許大陸申請的航線，因此飛安問題根本不存在，政府若有問題應向該組織提出申訴；至於所謂「國安」，則取決於兩岸關係穩定與否。不論飛安或國安，若有問題也應由政府出面調處，而不是拿台商當犧牲品。

(中國時報)