陸商砸2400萬 陸首顆私人衛星 結合手機玩互動

萬通集團創始人馮侖，斥資新台幣2400萬打造「風馬牛一號」衛星，日前成功升空，成為大陸首顆私人衛星。（摘自鳳凰網）

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中國時報
／綜合報導

大陸人造衛星向來由國家主導，不過這個局面近日被打破。由大陸地產大亨、萬通集團創始人馮侖，斥資人民幣500萬元（約合2400萬新台幣）打造的「風馬牛一號」衛星，2日在酒泉衛星發射中心，隨著首顆地震衛星「張衡一號」一同發射升空，並成功進入軌道，成為大陸首顆私人衛星。

地產商馮侖跨足經營視頻自媒體，名字叫做「馮侖風馬牛」，為了產製獨家的原創內容，他想到藉由衛星來傳輸太空裡的景象，希望通過「風馬牛一號」來實現衛星和手機互動娛樂的結合，探索媒體的新玩法。

「風馬牛一號」衛星外形與鞋盒大小相仿，重量4公斤，配備了4K高清全景鏡頭，可呈現360度太空高清照片。衛星擁有可承載用戶原創內容的數位空間，能與大眾進行互動。衛星入軌後，將每天過境大陸3次，向地球同步傳輸音頻和圖片內容。借助無線電接收設備及天線，可收聽來自太空的聲音。

馮侖說，這次上傳了3樣東西到衛星裡，一是請歌手羽泉唱的〈大風歌〉；二是把千字文請台灣的一個音樂人「唱出來」；第三是徵集了上千個夢想，放在衛星上面，最後看將來哪個夢想能實現。

馮侖表示，原本希望可做太空直播，「如果看1分鐘收費1元，1000萬人看，我就賺錢了」，例如2月1日的天文奇觀「超級藍色血月」就是很不錯的主題，但礙於沒有拿到直播審批，只好等下顆衛星再說。

大陸官方沒有限制私人發射衛星，只要找到能研發衛星的專業團隊，然後將衛星上需要擁有的功能上報相應主管部門審批，再找到發射服務方，付費安排火箭上面的位置，就能完成發射。

(中國時報)

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