農婦坐車斗遭拋飛 2死1命危

雲林縣土庫新庄里貨車和廂型車相撞（左，雲林縣消防局提供），貨車翻覆到甘蔗田，後車斗上11名農工被拋出外造成2死，警消救出被壓在貨車下的人（右，許素惠翻攝）。

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中國時報
／雲林報導

一輛後車斗滿載女農工的3.5公噸貨車，5日下午在雲林縣土庫雲88線與雲103線路口，和一輛9人座廂型車相撞，由於衝撞力及離心力，造成車斗上女農工被拋出車外，有的被翻覆的貨車壓住，造成14人輕重傷，其中46歲顏美枝、72歲的李傅月美2人不治。警訊後，2車駕駛被依過失致死罪嫌送辦。

該起車禍發生在雲林縣土庫鎮新庄里，小貨車翻覆到甘蔗田裡，並壓住被拋出車外的工人，地瓜散落一地，寒風中傳出陣陣哭喊聲，現場一片狼藉，一輛路過的耕耘機見狀，停車協助警消欲將翻落的貨車拉起來，一度被誤會也是肇事車輛之一。

毫無防護 慘壓車底

警消緊急搶救，開廂型車的44歲王姓男駕駛受輕傷，坐在貨車內的30歲洪姓男駕駛及黃姓男副駕駛也受輕傷，但坐在貨車後車斗的11名女農工，都因撞擊力及急轉彎離心力，被拋出車外，隨即被翻覆到甘蔗田的貨車壓住，受傷較重。

警消將受傷的14人中的8人送北港媽祖醫院，其中46歲婦人顏美枝不治；虎尾若瑟醫院2人，75歲的李吳覔本已無心跳呼吸，經轉嘉義縣大林慈濟醫院搶救已恢復生命跡象，但仍未脫離險境；雲林基督教醫院2人，其中72歲李傅月美已回天乏術；台大醫院雲林分院虎尾院區1人；台大醫院雲林分院2人。

警消初步調查，肇事貨車由洪姓司機駕駛，他是元長永茂番薯行小老闆，載著滿車斗的女農工前往西螺鎮公館種完地瓜欲返回元長，沿雲88線由東往西，剛出土庫新庄里往台19線直行，在雲103線路口和從北向南要往馬光方向的廂型車相撞，經酒測2駕駛都沒有酒駕。

違規載客 還擠11人

警消指出，該車禍傷亡慘重原因在於貨車違規在載貨的後車斗載人，導致撞擊力將車斗上的人全拋出車外，否則，依2車撞擊情況判斷，如果人都坐在車內，其實不會這麼嚴重，因休旅車司機及貨車正副駕駛都只有輕傷。

警方說，貨車違規在後車斗載人已違反《道路交通安全管理處罰條例》，在車廂以外載人，處3000元到9000元罰款。

(中國時報)

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