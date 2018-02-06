大學生約炮 2／3不戴套

2018年02月06日 04:10 中國時報 郭韋綺 ／高雄報導 ／高雄報導

「約炮無罪、你情我願」在情人節前夕，一項針對大學生約炮的研究顯示，大學生不覺得約炮帶有負面觀感，反而從中獲得自信和肯定；但高達2/3學生約炮不戴套，令人憂心，研究者盧嬿任認為，與其一味苛責，倒不如教正確性價值觀。

畢業於樹德科大性學研究所的盧嬿任，花了3個月時間，針對中部5所公私立大學發了1500份問卷進行研究，受訪年齡層介於18歲至21歲間，最後有效回收樣本數為1244份。

她分析發現有性經驗大學生占30.7％，但有約炮經驗為8％，大約是100個人，其中，男生69％、女生26％，這些約炮族群最常使用約砲軟體，有LINE、Facebook、Jack’d、BeTalk，並且使用非常上手，但竟有高達2/3是不戴保險套約炮，顯然多數大學生沒做好自我保護措施。

盧嬿任說，從調查中可以發現約炮是男生多過於女生，男生動機多半是性需求、追求性興奮，對於是否擔心害怕感染性病，卻是遠遠拋在後腦勺。

女生動機相對多元，例如有人因外表不討喜，沒有男生會注意，但是在約炮世界中，身材、長相相對不那麼重要，女生能感受到被喜歡而找到肯定，約炮變成她從兩性關係獲得自信的來源。

約炮幾乎已成大學生追求性自主、性解放的代名詞，但最令她印象深刻的是有個女生無意中發現自己媽媽也用約砲軟體找一夜情，可是女生卻不覺得媽媽是婚姻背叛者，反而幫忙保守秘密，讓媽媽找自己情慾的出口。

她也提到，儘管約炮迅速獲得滿足感，卻難擺脫內心空虛感，仍然渴望擁有穩定兩性關係，因此這項研究可以說是對性愛價值觀的反思，事實上，有性有愛關係才會長久。

(中國時報)