攜373件精品闖關 未申報被沒收

2018年02月06日 04:10 中國時報 陳麒全 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

陳姓女旅客一家4人5日從美國舊金山搭機返台，入境時被海關抽檢行李，查獲攜帶373件皮包、皮夾、手表等精品未申報，總價值約新台幣90萬元，已超過旅客入境每人攜帶物品2萬元免稅額度。海關依照海關緝私條例將超額處分沒入，打破海關查獲單案件精品數量紀錄，光是開盒清點分類就花了4小時之久。

關務署台北關表示，陳女從美國舊金山搭機啟程，昨早7時抵達桃園機場，同行的還有2位成人及1位小孩，4人在通過海關綠線檢查台入境時，並沒提出任何申報，海關關員抽檢行李時，發現攜帶大批精品，再攔下總共10件行李箱開箱檢查，發現共有MK、Armani Exchang、Emporio Armani、Fossil、Coach、Thommy Hilfiger等潮牌的手提包63個、皮夾152個、手表147支、皮帶11條，總計373件。

陳女表示，商品都是在美國當地的Outlet購買，一共花了新台幣約90餘萬元，由於不清楚每個人只有2萬元免稅額限制，超額部分還要申報的規定，才會走免申報的綠線櫃台通過。

由於陳女等人攜帶的物品已超過每人新台幣2萬元的免稅額度，又未依法主動申報，退還每人2萬塊免稅額後，其他商品依《海關緝私條例》全數沒入。

海關表示，依照這次查獲約新台幣90萬的商品，繳稅金額約新台幣9萬上下即可通關，除非是有列管商品，都可以合法申報通關，為了省9萬，可說是得不償失。

(中國時報)