雄檢數位採證中心揭牌

友善列印
中國時報
／高雄報導

鑑於毒犯透過LINE、微信等手機APP通訊軟體聯絡，致檢警查緝困難，高檢署指示高雄地檢署成立全國地檢署第1個數位採證中心，5日在雄檢揭牌。採證中心擁有3部頂規電腦及5套鑑識軟體，以往3天才能做到的手機APP通訊還原，只要10小時就能完成，依高檢署規畫，全台將分北中南東，在8個地檢署成立數位採證中心。

法務部次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛昨主持揭牌儀式，與雄檢檢察長周章欽、橋頭地檢署檢察長王俊力共同啟用。雄檢數位採證中心設成員6人，由主任檢察官1人、檢察官3人、檢察事務官組長1人及檢事官1人運作。

王添盛指出，近來毒品犯罪聯繫都不使用一般電話通訊，而是透過LINE、微信等APP通訊軟體，過去因無法監控，造成偵查時的瓶頸，現在拜科技進步之賜，國外已有手機採證技術，可加強檢察機關的數位採證能量。

依高檢署規畫，全台地檢署都要成立數位採證室，而雄檢是第1個數位採證「中心」，將協助高雄高分檢所轄高雄、橋頭、屏東、澎湖等地檢署的數位採證作業，尤其針對毒品犯罪，可連結毒品資料庫，詳細掌握毒品人口資料。

雄檢數位採證中心有3部頂規電腦、5套最新鑑識軟體，以前3天破解1支手機，現在只要10小時，包括已刪除的通聯紀錄、影片、圖檔、對話等都能還原，要進到中心必須按指紋、刷卡，裡頭還有監視器、熱感應器等，以防被不當利用。

(中國時報)

攜373件精品闖關 未申報被沒收 德翔油汙漁損1.7億 漁民上街求償

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。