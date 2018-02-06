雄檢數位採證中心揭牌

2018年02月06日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

鑑於毒犯透過LINE、微信等手機APP通訊軟體聯絡，致檢警查緝困難，高檢署指示高雄地檢署成立全國地檢署第1個數位採證中心，5日在雄檢揭牌。採證中心擁有3部頂規電腦及5套鑑識軟體，以往3天才能做到的手機APP通訊還原，只要10小時就能完成，依高檢署規畫，全台將分北中南東，在8個地檢署成立數位採證中心。

法務部次長張斗輝、高檢署檢察長王添盛昨主持揭牌儀式，與雄檢檢察長周章欽、橋頭地檢署檢察長王俊力共同啟用。雄檢數位採證中心設成員6人，由主任檢察官1人、檢察官3人、檢察事務官組長1人及檢事官1人運作。

王添盛指出，近來毒品犯罪聯繫都不使用一般電話通訊，而是透過LINE、微信等APP通訊軟體，過去因無法監控，造成偵查時的瓶頸，現在拜科技進步之賜，國外已有手機採證技術，可加強檢察機關的數位採證能量。

依高檢署規畫，全台地檢署都要成立數位採證室，而雄檢是第1個數位採證「中心」，將協助高雄高分檢所轄高雄、橋頭、屏東、澎湖等地檢署的數位採證作業，尤其針對毒品犯罪，可連結毒品資料庫，詳細掌握毒品人口資料。

雄檢數位採證中心有3部頂規電腦、5套最新鑑識軟體，以前3天破解1支手機，現在只要10小時，包括已刪除的通聯紀錄、影片、圖檔、對話等都能還原，要進到中心必須按指紋、刷卡，裡頭還有監視器、熱感應器等，以防被不當利用。

(中國時報)