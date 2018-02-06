德翔油汙漁損1.7億 漁民上街求償

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中國時報
／新北報導

德翔台北貨輪2年前擱淺新北市石門區海域，船身斷裂重油汙染沿岸漁場，導致近2年漁獲量減少5成以上，面對漁損賠償，金山區漁會提出賠償金1.7億元，但德翔海運卻僅願意賠1700萬，引發漁民不滿，5日號召400人到德翔總公司抗議，要求盡快與漁民達成協商賠償。

德翔海運旗下德翔台北貨輪，2016年3月10日擱淺石門區海域，因船身斷裂，造成船上重油散布金山、石門沿海，嚴重汙染漁場，近2年紅魽、青鱗、白帶、沙丁魚等魚類不敢靠岸，漁獲量銳減，連傳統岸際採捕螺貝類、小章魚、石花菜等嚴重歉收，沿海漁業受重創。

金山區漁會指出，為具體向德翔海運求償，委由海洋大學團隊研究調查，結果顯示1年減少1.7億漁獲，因此將相關漁損報告提供給德翔，希望針對損失賠償進行協商，經3次協商，德翔委任律師卻提出賠償金1700萬，雙方沒有共識，對方事後不聞不問，試圖要拖過2年追訴期。

「為商不良，漠視漁民！」金山區漁會5日動員400人前往德翔總公司前舉布條、高喊口號抗議，漁業人文資產保存平台執行長郭慶霖指出，德翔台北貨輪對北海岸汙染是不爭事實，賠償金額也是專家調查結果，絕非漫天喊價，對方拿不出調查報告，隨便訂出賠償金額，還刻意拖延，擺明欺負漁民。

德翔海運說，2年協商期限內積極與漁會、漁民協商，但漁民未提供具法律依據文件、證明漁損數目等資料，且德翔也委託高雄海洋科技大學團隊研究，兩者差距懸殊，若政府成立求償平台，願再協商。

漁民轉赴農委會陳情，希望政府介入協助漁民爭取賠償，若最後走到司法程序，希望能幫忙籌措近千萬求償訴訟費；對此，農委會允諾本周將邀集交通部、德翔、漁業署、金山區漁會召開協調會，希望雙方對賠償金額能達成共識。

(中國時報)

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