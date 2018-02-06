市長參選人 應景小物PK

丁守中邀請年輕團隊設計插畫可愛版春聯。（丁守中辦公室提供）

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中國時報
／台北報導
柯市府今年推出「運旺福來」春聯，發放狀況冷冷清清。（北市府提供）
徐弘庭狗年春聯，文青味十足。（徐弘庭議員研究室提供）
王欣儀推出「年曆桌墊」。（張立勳翻攝）
許淑華的春聯相當可愛。（曾百村攝）
王威中春聯索取踴躍。（曾百村攝）
市府六萌犬圍爐發財金紅包。（柯伶穎攝）
陳建銘推「有故事的春聯」。（陳建銘議員研究室提供）
前總統馬英九為子弟兵、台北市議員參選人鍾沛君（右）、巧芯揮（左）題字寫春聯，隱藏版限定春聯推出後吸引不少民眾爭相索取。（鍾沛君、徐巧芯提供）

2018春節剛好遇上年底縣市長選舉，參選人抓緊農曆年節時機，透過春聯、紅包等應景小物行銷、拜票，「輸人不輸陣」要拉近選民距離。已表態參選的民進黨立委姚文智、請漫畫家題字「台灣犬勝」春聯；爭取國民黨提名的前立委丁守中則跳脫傳統，設計可愛版春聯與紅包袋；而尋求連任的台北市長柯文哲，則有春聯及發財金。

六萌犬發財金 可愛討喜

台北市產發局自2008年起推出「一塊錢發財金」，年年搭配出生肖設計出不同新意，讓市長春節和民眾拜年時發放，不少民眾都藉此討吉利收藏。北市府今年推出「六萌犬圍爐發財金紅包」共六款、三萬份，可愛造型連總統蔡英文也想收藏一套，柯文哲預定2月7日在迪化、寧夏商圈，2月9日在台北後站、華陰街、台北地下街，2月11日在榮濱商圈發放發財金紅包。

台灣犬勝 彰顯台灣價值

姚文智進來積極拉抬參選聲勢，更不會錯過春節的好時機，特別請來台灣漫畫家題字設計春聯與紅包，主題則是「台灣犬勝」，取諧音「全勝」，也以台灣土狗忠誠、忠心、生活適應力極佳、更具靈性的特性，彰顯「台灣價值」的精神，姚文智共準備一萬份春聯，加上一組3份的紅包袋共6萬組，預計自6日起與民進黨籍議員開始跑遍台北市12區菜市場拜年。

福滿版春聯 傳統有新意

國民黨陣營的丁守中為了拉近與年輕人的距離，邀請年輕團隊設計可愛版春聯與紅包，春聯以「福」、「滿」二字倒過來的外形作為架構，取其福到、滿到之意，既傳統又有新意，紅包袋則因應拜票定點，設計花市、廟宇、菜市場設計三款不同造型。

前行政院發言人鄭麗文雖沒打算推過年小物，但競選團隊表示，過年期間預定到廟宇拜訪，考量各大廟宇有自己的春聯或發財金等，於是決定先緩緩，未來會推出其他不同文宣。

(中國時報)

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