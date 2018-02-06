製糖發送 林金結讓好事花生

2018年02月06日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

林金結贈送的手工花生糖，是以自家百年手藝製成，使用阿公傳授的祕方，非常受歡迎。（陳俊雄攝）

每到過年前夕，新北市議員林金結就會買進上萬斤的花生，以自家百年手藝製作花生糖，廣送給扶輪社、青商會、獅子會及宜蘭同鄉會的親朋好友，希望親朋好友們「吃花生，讓你好事會『花生』！」

出身宜蘭的林金結，除了名字和宜蘭深具關聯，製作的手工花生糖，也都會精選宜蘭生產的花生做為原料。他說，花生要挑生長在沙地的，口感才會酥脆，而這套挑選花生的方法，也是從阿公那代開始、相傳百年的祕方。

掏腰包買上萬斤原料

林金結表示，阿公當年以販賣純手工製作花生糖，養活一家人，之後家人雖未繼續以販賣花生糖為業，但家傳的技藝並未因此偏廢，他的兄姊也都還會做花生糖，因此每年過年期間的重頭戲，都會偏勞姊姊出馬。

林家製作花生糖，先以水將麥芽糖煮開，加入純手工黑糖熬煮到相當濃稠程度後，才加進事先加鹽炒熟的花生，經混合拌炒後先稍事冷卻，再鋪到模具上的糯米紙，定型後以刀刃分割，就是滿口酥香的林家花生糖。

1元美金紅包 超人氣

林家姊姊說，製作手工花生糖的原料、製作步驟雖然簡單，但要掌握糖漿濃稠狀況得靠經驗，當年還有人要花20萬元，央請她傳授這套製作花生糖的祕方呢！

林金結在過年前夕也都會贈送民眾「1元美金」的小紅包。他說，不少民代都會製10元硬幣的紅包，但設計、印刷等製作成本相當高昂，加上部分民眾拿到手後就把硬幣摳下使用，成效不彰，民眾收到美金紅包袋後反而會妥善保存，效果更佳。

(中國時報)