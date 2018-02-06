綠營兩強相爭 先協調後初選

2018年02月06日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國民黨布局年底縣長選舉，確定提名立委徐榛蔚披掛上陣，反觀民進黨遲遲無法勸進「A咖」立委蕭美琴點頭參選，現演變成陳菊愛將、行政院東服中心執行長許傳盛、「議會戰神」縣議員劉曉玫兩強爭相表態，提名陷入僵局，綠營將循初選機制推出最強人選與徐一戰。

花蓮政治版圖藍綠比約7比3，比例懸殊，是民進黨創黨以來一直未能插旗的「艱困選區」，藍營呼聲最高的縣長夫人、立委徐榛蔚日前已獲國民黨正式提名，反觀綠營一直陷入縣長人選「等嘸人」的僵局，陳菊愛將許傳盛雖早已布局參選，在地方經營已久，不過知名度始終不高。

藍營徐榛蔚披掛上陣

民進黨有「花蓮傳奇」之稱的前花蓮市長田智宣前年不幸過世，打亂民進黨搶攻2018花蓮縣長布局，黨內基層為勝選考量轉向寄望立委蕭美琴，不斷勸進蕭美琴代表選縣長，被視為徐榛蔚最強勁對手，不過蕭美琴仍多次表明「會做完立委任期」。

民進黨在花蓮縣長選舉，已連續2屆未推人選，綠營仍苦無戰將一拚徐榛蔚，黨內屬意的許傳盛根據12月媒體民調與徐相比支持度還不到1成，黨內因此傳出另覓「戰將」聲音，1月初小英總統來花蓮點名誇獎縣議員劉曉玫後，傳出黨內徵詢劉的參選意願。

陳菊愛將vs議會戰神

問政形象犀利、勇於揭弊的劉曉玫4日宣布角逐黨內縣長提名，強調她受到小英總統的鼓舞，這回決定「不走舒適路」，在民進黨選情最艱困的時候為花蓮再戰一次，希望自己的參選，讓花蓮成為「理想、公平、正義」的花蓮，改變「家天下」情況。

面對徐榛蔚挾丈夫傅崐萁縣長執政優勢，劉曉玫與許傳盛將兩強先相爭，爭取代表綠營參選縣長，民進黨花蓮縣黨部主委江淑君昨日北上赴中央黨部開會，將循黨內「先協調、後初選」模式，選出最強候選人代表出征。

(中國時報)