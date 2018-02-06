綠喊苗栗全壘打 藍力保優勢

2018年02月06日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川，對下屆縣議員選情表示審慎樂觀，認仍保有優勢席次。（陳慶居攝）

下屆苗栗縣長選舉，國民黨確定徵召現任縣長徐耀昌爭取連任，民進黨人選仍未定案。但在縣議員選舉部分，民進黨針對第一、第三選區進行黨內協調後，已完成提名作業，甚至喊出要「全壘打」，反而是國民黨5日起才開始辦理領表、登記。藍、綠兩陣營對選情均表樂觀，各有拓展版圖企圖心。

杜文卿打團結牌

民進黨苗栗縣黨部早於1月中旬即辦理提名作業，其中第一及第三選區都經過黨內協調，達到預定提名人數。

苗栗縣議會本屆有7席民進黨籍議員，這次提名10人投入下屆縣議員選舉，待黨中央核定，分別有第一選區許櫻萍與徐筱菁，第二選區羅貴星，第三選區有鄭宗國與林月鳳，第四選區謝芳紋與劉順松，第五選區李貴富與陳光軒，第六選區陳春暖。

綠營提名的人選，有5位是現任議員、2位前議員和3位現任代表，可說都有選戰經驗和民意基礎。縣黨部主委杜文卿表示，提名作業過程有禮讓也有主動退出，象徵黨內和諧團結，自然能發揮最大戰力，勝選機率大，他更霸氣表示「縣議員選舉要揮出全壘打」。

國民黨目前在議會38席議員中，含部分以無黨籍參選者有22席，仍占優勢，但年底的選舉，除原住民選區外，其他各選區幾乎都有議員轉換跑道準備參選鄉鎮市長，有的甚至同黨相爭，是否透過協調保有優勢？尚待觀察。

林祥川樂觀應戰

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川表示，包括縣議員和鄉鎮市長選舉的黨內提名作業，5、6兩日受理領表，6、7日登記，相關人選要等登記完成，並視是否需要協調後，才能定案。

林祥川對藍營在縣議員的選情，表示審慎樂觀，現任縣議員都有深厚民意基礎，服務選民積極認真，尋求連任者應無問題，還有部分優秀同志也會投入選戰，有助增加戰力。

至於未來的正副議長選舉，雖檯面下開始運作，但距選舉還有一段時間，普遍不願太早表態，林祥川認為先掌握議員席次，後續再談正副議長選舉，才是務實作法。

(中國時報)