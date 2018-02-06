濁水溪線4鄉鎮 民進黨強國民黨拚

2018年02月06日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

民進黨提名逢甲大學副教授劉啟帆角逐魚池鄉長。（沈揮勝攝）

樹黨出身、目前無黨籍的集集鎮長陳紀衡尋求連任，已獲民進黨支持。（沈揮勝攝）

濁水溪線4鄉鎮，魚池鄉長陳錦倫、信義鄉長史強即將任滿2屆，兩鄉都呈現新人角逐態勢；水里鄉長陳癸佑、集集鎮陳紀衡均尋求連任，雖需面對多人強力挑戰，但兩人有著共同優勢，同獲民進黨的支持與奧援。

潭區挺藍挺綠？備受矚目

魚池鄉為日月潭行政區域所在地，在陸客最熱絡這幾年，由民進黨籍陳錦倫擔任鄉長，他手腕圓融，政經分際拿捏精準，為綠營與對岸互動建立指標模式；卸任後潭區民眾是挺藍或接受綠？備受矚目。

目前浮上檯面者有民進黨提名的劉啟帆，與被歸為藍營的黃馨瑩。劉啟帆為逢甲大學副教授，母親劉楊淑堯曾任魚池鄉代會副主席；黃馨瑩為國立台中教育大學副校長祕書，父親黃宋華是前鄉長。兩人家庭都有政治背景、同為教育界出身，精彩對決可期。

信義鄉長之爭，暨大公共行政碩士、基層行政經歷豐富的社會課長伍聰仁布局多時；輔導農民產銷20年、具專案計畫專長的信義鄉農會農事指導員全志堅，以及退休員警甘浩望、鄉代全文才，也都將強力角逐。

藍營遲未提名 令人費解

水里鄉長陳癸佑已獲民進黨提名尋求連任，但需面對行政閱歷豐富、曾擔任鄉公所祕書及鄉代會祕書達15年的陳中明強力挑戰；前鄉長江龍漢、現任鄉代會主席林志郎以及前鄉長徐香玲的哥哥徐國賢，都有意問鼎。

集集鎮長陳紀衡，去年獲民進黨南投縣黨部公開「禮讓」支持，聲勢上明顯加分；國民黨籍集集鎮代會主席吳大村、縣長林明溱任立委時之助理陳嬉旻，以及有國際獅子會總監資歷的吳正國都正積極布局。

上述鄉鎮除信義民進黨尚未推出人選外，魚池與水里提名明確、集集重點「禮讓」；國民黨似無進展，魚池鄉黃馨瑩為藍營單1人選卻遲未提名，水里、集集、信義鄉看似有顧慮或擺不平，讓人費解。

(中國時報)