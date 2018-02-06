好央甲團隊互尬 女將苦拚

2018年02月06日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

斗六市長謝淑亞即將卸任，要參選雲林縣議員。（周麗蘭攝）

雲林縣第1選區涵蓋斗六市、莿桐鄉、林內鄉，現任9名議員（7男2女）除林岳璋尚未確定參選斗六市長或議員，其餘8人均尋求連任，新挑戰者至少5人，本區選情備受矚目除了同屬劉建國「好央甲團隊」的3人同室操戈，已知將參選的3女將也各有一片天，實力相當。

劉建國子弟兵爭出頭

雲林縣議員第1選區現任者有江文登（民進黨）、李建昇（民）、林聖爵（國民黨）、鍾明馨（無）、林岳璋（無）、李建志（無）、賴淑娞（國）、王又民（退國民黨）、周秀月（民）。下屆選舉仍應選9人，婦女保障名額2人。

第1選區下屆議員選舉將非常激烈，民進黨已提名5人江文登、李建昇、周秀月（以上現任）、李政達（斗六市代會副主席）、江宗保（斗六市代表）；其中江文登、李政達、江宗保同屬「好央甲服務團隊」，均是立委劉建國子弟兵。

本區婦女保障名額2人，女性參選人將有賴淑娞、周秀月、謝淑亞（斗六市長將卸任），3人票倉都是斗六市，婦女票源重疊性高，競爭空前激烈，不過歷屆第1選區女性當選者都是實力勝出，不靠保障機制。

婦女票源重疊性高

新挑戰者尚有前林內鄉長邱世文、陳河山、雲林縣公務人員協會理事長陳亮良。邱世文與陳河山政治纏鬥多年，本屆議員選舉，邱世文與陳河山妻子都參選，但雙雙落馬，今年底選舉恐怕仍是激戰。斗六地區是文教區，陳亮良雖非斗六本地人，但本區有大量公教人員，初生之犢有其潛力。

連任多屆的民進黨籍李建昇本屆挑戰議長寶座失利，下屆若民進黨當選席次過半，李建昇可望再代表民進黨角逐議長寶座。

(中國時報)