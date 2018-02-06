台東市議員選戰 競爭最激烈

2018年02月06日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

2018年台東縣議員選舉以首善之都的第1選區台東市競爭最為激烈，現任議員因為議長饒慶鈴、民進黨籍洪宗楷轉換跑道，及田石雄過世空出3席缺額，多位想要更上層樓的市民代表、里長等虎視眈眈，均已陸續浮出檯面，形成老幹與新枝的對決。

4市民代表 轉換戰場

在藍大於綠的後山政治版圖中，第1選區幾乎是藍軍天下，綠營除了有台獨意識強烈的現任議員林參天，因違紀參選被開除黨籍外，僅有的1席洪宗楷要轉戰台東市長，民進黨將提名市民代表林獻堯、里長黃治維及釋迦業者張裴 ，其中張裴 企圖接收已故議員田石雄票源。

由於往年台東市的縣議員選舉，只要3000票就能當選，國民黨籍的市民代表陳銘風、林威治均有此實力，但兩人均認為還得更賣力；另外，市代表林忠志也要以無黨籍身分參選，加上民進黨的林獻堯，市代會就有4名新人希望更上層樓，挑戰老將。

7人爭連任 戰戰兢兢

第1選區應選10席，目前7位現任議員均要爭取連任，其中婦女保障名額2席，其中，吳秀華是國民黨台東縣黨部主委，又被視為是吳家代表人物，可能爭取議長寶座，勢必全力衝刺，實力雄厚。另外，本屆中箭落馬的謝明珠有意捲土重來，而前議員陳顯興也推妻子劉秋美披掛上陣。

現任議員中，陳志峰在本屆選舉吊車尾，王飛龍高票落選後遞補上任，吳景槐因台東地區農會選舉敗選重挫，3人均有危機意識，因此對於這場選戰，也都戰戰兢兢，不敢絲毫大意。

據地方政壇人士觀察，競爭最激的第1選區預計有近20人參選，呈現2搶1的局面，有實力雄厚的老將儇伺，又有來勢洶洶的新人挑戰，年底選戰將是一場老幹與新枝的對決。

(中國時報)