柯P人氣降 盛況不再

友善列印
中國時報
／台北報導

2015年台北市長柯文哲上任後第一個農曆年，「不按傳統」推出「One city one family」及「改變成真」春聯，挾著當時的高人氣和特殊的祝賀語，吸引民眾排隊領取；時至今日，柯市府春聯的人氣似乎不若以往，今年推出「運旺福來」，發放狀況冷冷清清，還有綠營市議員說，因為柯與中央關係緊張，基層支持者根本不想拿他的春聯。

以白色力量之姿席捲89萬票當選首都市長，柯文哲第1年發的3款春聯中，其中2款特別融入選舉口號「One city one family」及「改變成真」，另一款則是較為四平八穩的「萬象更新」。當時，北市府不僅將春聯圖檔放上網，供民眾自行列印，另外準備22萬5000張在市政大樓、區公所、里辦公室發放，還限量只能「3款選1款」。

雖然因數量超過20萬張，想拿的民眾最後幾乎都能領到，不過一開始也有不少人擔心拿不到想要的款式，發放首日一早就到市政大樓排隊，也有綠營議員將基層索取熱烈狀況比擬為「台語歌后江蕙演唱會門票」搶手程度，柯文哲的高人氣可見一斑。

不過上任至今第3年，柯文哲春聯的人氣指數似乎下降不少。今年北市府共印製20萬張「運旺福來」春聯，上方還印有一隻狗狗圖樣，頗為可愛，不過，雖然同樣分別在市政大樓、區公所、里辦公室發放，不僅領取狀況冷冷清清，原本相挺的綠營支持者也因柯文哲近來數度槓上中央，不再向議員索取他的春聯。

一名深綠支持者張先生也直言，貼春聯的意義是要期許來年吉祥、如意，但是柯文哲常常講一些奇怪的話，讓人感覺「狗嘴吐不出象牙」，既然如此，又何必要拿他的春聯？

(中國時報)

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