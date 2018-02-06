陳鴻源贈春聯 萌犬陪拜年

2018年02月06日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

農曆狗年將至，新北市議員陳鴻源設計狗年開運春聯，春聯上活潑的狗圖案相當可愛，近期已在服務處開放民眾索取，深受民眾喜愛；另外，陳鴻源特地帶著與藝人蔡依林飼養同品種的「比熊犬」向民眾拜年，祝福新的一年好運旺旺來。

陳鴻源表示，適逢今年是狗年，與服務處的同仁們商討，特定選定了以狗為主題的春聯，一來應景、二來俗話說狗來富、狗來福，而狗的叫聲也是「旺」，希望拿到春聯的民眾，今年會越來越旺。

近期，春聯已在服務處發放，民眾索取踴躍，甚至遠在台北市的民眾也跑來索取。另外，他也帶著可愛的「比熊犬」向民眾拜年，祝賀民眾旺來福來，好運跟著來。

陳鴻源表示，任內持續監督市政，追蹤汙水下水道的進度，去年年底，營建署補足21億的經費，永和區汙水下水道第二期工程順利啟動，鉛管汰換去年底完成改善目標6104戶，剩餘766戶將在今年改善完成。

他也鼓勵民眾，過年期間享用美食後，不妨到永和國民運動中心運動，或是善用永和區內23個Youbike站點，養成規律運動習慣，投資自己、投資健康，讓自己在假期後不用擔心肥胖纏身、脂肪囤積，越活越健康。

陳鴻源期許，在狗年裡要繼續努力，替民眾們爭取更多經費，建設永和、發展永和，持續為永和民眾喉舌、監督市政，將新北市打造成宜居城市，歡迎民眾有任何問題都可以到服務處詢問，服務處亦提供免費的法律諮詢服務。

(中國時報)