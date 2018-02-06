花蓮好媳婦 親民形象深植人心

2018年02月06日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國民黨立委徐榛蔚日前獲提名參選花蓮縣長，徐榛蔚雖是政壇新手，最常給人的印象就是親切、身段軟，親民作風從「縣長夫人」轉換「徐立委」始終如一，確定披上藍袍出征以來，她深入部落和婆婆媽媽圍在火爐取暖，有說有笑，柔軟身段讓大媽們讚譽有加。

出身桃園的徐榛蔚，婚後隨丈夫傅崐萁從政定居花蓮，一直以來在丈夫背後扮演著「縣長夫人」角色，代表縣長每年三節，走遍全縣各地慰問弱勢家庭及孤獨老人，她對老人關懷極為細膩，近身輕聲細語、溫柔體貼「花蓮好媳婦」形象深植人心。

除了弱勢老人關懷，徐榛蔚對婦幼關懷工作更是不遺餘力，像是最近寒流來襲，天氣濕冷，徐榛蔚深入部落跟著長輩圍坐火爐旁，噓寒問暖，擁有深厚音樂素養的她還即興教大家彈彈鋼琴，讓手指靈活動一動，並和長者一一擁抱，讓部落老人把她宛如女兒般看待。

秀林鄉銅門部落媽媽拉比指出，徐榛蔚待人親切，就像自己的好媳婦，稱讚徐榛蔚在部落人氣甚至比縣長傅崐萁還受歡迎；即使2016年轉換跑道擔任不分區立委，徐榛蔚在國會問政表現同樣令人驚豔，去年甚至為花蓮爭取客家預算槓上客委會主委李永得一戰成名。

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏說，徐榛蔚地方經營厚實、形象清新親切，自就任立委以來認真問政，積極爭取縣內各項建設、監督中央政府，服務績效有目共睹，不但被「口袋國會」評鑑為4A優質立委，從民調滿意度顯示她深獲花蓮縣民支持與信賴。

(中國時報)