寒冬贈米扶弱 張顧礫為農喉舌

2018年02月06日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

「我不能決定我的出生，但我可以選擇走出自己的路。」前苗栗縣苑裡鎮鎮長張鉦雧子張顧礫，將投入今年底苗栗縣議員選舉。張顧礫在上次選苑裡鎮鎮長失利後，便勤走基層，在農會服務長達15年之久的他，有感於農民都受中間商壓榨與公糧提高。決定讓他出來參選，回應基層聲音。

50歲的張顧礫在苑裡長大，父親張鉦雧曾當選3次苑裡鎮鎮長。張顧礫2014年繼承父親衣缽，出來參選苑裡鎮鎮長失利後。張顧礫並沒有絕望，累積能量再出發，3年來走遍苑裡鎮25個里。同時身為救國團會長的張顧礫，發現苑裡有許多政府沒有顧及到的邊緣戶，近日便發起寒冬送白米的活動，利用1個星期時間走遍全苑裡約3百戶邊緣戶發送325包白米。

頂著父親是苑裡鎮前鎮長的光環，張顧礫坦白說，夫妻兩人都是平凡的上班族努力掙錢養家，曾經要在苑裡買房子想向房仲殺價，房仲一看到他就說，你是鎮長的兒子怎麼可能沒錢！遭異樣的眼光看待，張顧礫才想選擇走出自己的路。

苑裡鎮是苗栗縣最大的穀倉，每年約有3至4千噸的公糧，二期作也將近有2千噸的稻米。不過近年來肥料與公糧價格不斷提升，中間商的壓榨導致農民叫苦連天。「農民其實很單純的」張顧礫說，沒有任何銷售能力，只知道如何把米種得剔透飽滿。張顧礫覺得一個人的力量是不夠的，期望有個舞台能讓他發揮，為了農民他也會全「礫」以赴。

(中國時報)