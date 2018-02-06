強棒出擊 選情撲朔迷離

2018年02月06日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

現任南投縣議員吳國昌（中）勤跑基層，泛藍勢力整合，他將代表參選埔里鎮長。（廖肇祥攝）

2018鄉鎮市長選舉開跑，南投縣烏溪線埔里鎮、國姓鄉、仁愛鄉選情熱度逐漸增溫，各政黨派出強棒，無黨籍之士投入選情撲朔迷離，還不到開票任誰都無法篤定誰能入主公所。

埔里鎮長選情激烈，國民黨支持現任縣議員吳國昌，民進黨徵召廖志城篤定參選外，上屆參選鎮長的北門里長蔡清輝也宣布參選，知名的饒舌創作歌手謝和弦也表達回鄉參選意願。

吳國昌雖為無黨籍長期勤跑深耕，爭取地方建設有效率，可說是地方泛藍共主，可望獲得國民黨禮讓與支持，代表泛藍參選埔里鎮長；廖志城為資深民進黨縣議員，勇於任事又務實，對於民生相關議題熱忱，上屆縣議員選舉，獲得第五選區最高票，高出吳國昌2579票。

從縣議員票數上推估，廖志城似乎民意支持度較高，但上屆蔡清輝以里長身分參選獲得18488票，僅差尋求連任的周義雄7341票，廖志城與蔡清輝間競合關係，各界認為會是出線與否關鍵；青年族群間有相當知名度的謝和弦表態不排除參選，將牽動埔里鎮長選舉。

國姓鄉長國民黨徵召縣議員邱美玲，民進黨支持尋求連任的丘埔生，丘埔生基層出身，曾任國姓鄉社會課長，上屆選舉贏地方政治世家1247票；任內推展農產、觀光等頗有建樹，為抗拒仁愛鄉砂石車行駛平面道路帶領鄉民封路抗爭，邱美玲勢必有番苦戰。

國民黨現任仁愛鄉長江子信尋求連任，各界認為鄉民代表會主席吳文忠將再度披掛戰袍迎戰，上屆補選江子信得票僅贏吳文忠510票，這次雙方捲土重來勢必會有番激戰。

(中國時報)