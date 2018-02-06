綠營未選先內訌 藍營有變數

2018年02月06日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

南市議員選區合併後，由原先的18個減為13個選舉區，其中北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港為第2選區，應選5席，5位現任議員全數尋求連任，其中民進黨在此區提名4人，加上2014年被民進黨指為涉入議長賄選案遭開除黨籍的陳朝來、蔡秋蘭2人，泛綠陣營將有6人參選，恐將出現分票危機，未選先內訌。

屬於台南「海線」的第2選區，自縣市合併以來，議員席次大半由綠營掌握，除無黨籍一席謝財旺外，蔡蘇秋金、侯澄財、蔡秋蘭、陳朝來在地方各擁基本盤，實力穩固，綠營江山難以撼動，但上屆議長賄選案後，蔡秋蘭、陳朝來遭民進黨開除黨籍，與綠營支持者若即若離，選舉日期接近，據聞黨內與基層甚至傳出聲音，要讓某些議員「捲鋪蓋走路」。

照以往過半加一的提名經驗，民進黨這次有陳俊安、王平川2位新人挑戰初選，若提名3席，應僅有1名新人出線，但市黨部執委會卻決議提名4席，看似通通有獎，卻反而造成同黨同志互挖牆腳的尷尬局面，日前蔡蘇秋金、侯澄財及陳俊安3人更質疑提名不當，希望中執會能審慎考慮地方意見縮減提名人數；王平川則召開記者會喊冤，表示有人惡意中傷，想要逼他退選，選戰還未正式開打，綠營就內訌頻傳。

而藍營目前表態參選的，是曾任縣議員的西港慶安宮主委方一峰，縣市合併後2次參選，都因內部不和落馬，這次國民黨若集中火力提名1人，有機會收復失土，但也有消息指出，趁著綠營內訌，國民黨還想再拱現任中常委、前任縣議員陳宗興之子陳柏宏參選，若傳聞屬實，再加上無黨籍參選人，第2選區將有10人競逐5席議員，將形成一場大混戰。

(中國時報)