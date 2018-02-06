老將換跑道 連任壓力大

現任縣議員劉純歌，確定轉戰東河鄉長。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導
縣議員高美珠，要爭取連任。（莊哲權攝）
前綠島鄉長李數奼，宣布轉戰縣議員。（莊哲權翻攝）
縣議員謝賢裕對於是否拚連任要審慎評估。（莊哲權攝）

台東縣議員第11選區平地原住民，也就是東海岸3鄉鎮，現任議員劉純歌將轉戰東河鄉長；第6選區綠島鄉前鄉李數奼也宣布要轉戰縣議員；第7選區台東市平地原住民現任3席縣議員都是阿美族人，卑南族的台東市民代表陳政宗、賴秀星，也都要轉換跑道，挑戰老將，台東政壇一片轉戰風。

第11選區包括東河、成功、長濱及綠島4鄉鎮的平地原住民，應選2席，該選區多數為母系社會的阿美族人，因此參選人也多以女性為主。

現任議員劉純歌已確定參選東河鄉長，除了現任的高美珠外，本屆轉戰台東市平地原住民落選的嚴惠美捲土重來，另外，成功鎮民代表楊秋真也有意更上層樓，3名女將瓜分東河票源，由於牽涉到婦女保障名額，是否有男性參選，目前仍不明朗。

第7選區台東市平地原住民應選3席，3名爭取連任的老將方賢仁、林秀信是阿美族，而台東縣議會國民黨團書記長林琮翰是排灣族，也有阿美族票源，目前傳出卑南族的台東市民代表陳政宗、賴秀星均有意出馬挑戰，但是卑南族比阿美族人數少，新人想殺出重圍，必須很努力。

而第6選區綠島鄉應選1席，前鄉長李數奼宣布參選，李數奼在鄉長選舉時，僅以3票之差落選，連任失敗，這次轉戰縣議員，為現任的縣議員謝賢裕造成威脅，謝賢裕表示，是否拚連任，仍須審慎評估，要到5月才會明確表態。

致於第3選區也就是東海岸3鄉鎮東河、成功長濱應選2席，有許進榮、林東滿2位老將，由於兩人在地方經營許久，知名度高，實力堅強，據傳前成功鎮長侯武成有意推出人選，但是新人想搶得1席，會很辛苦。

(中國時報)

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