議員迎新年 展創意拚巧思

2018年02月06日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

即將迎來農曆新年，台北市議員各出奇招，製作創意春聯發送給選民，找來知名作詞人、插畫家合作，吸引年輕族群目光，甚至還推出客製化版本，邀民眾「自己的春聯自己寫」；另有議員擺脫傳統形式，改用多功能桌曆、創意紅包袋拜年，別出心裁的設計，不僅展現個人創意巧思，也為年節更添喜氣。

國民黨議員徐弘庭今年印製2萬多份春聯，找來重量級作詞人方文山題字，短短3天就寫下「雞鳴千家除舊門、犬嘯萬戶迎新春」，搭配流暢的書寫筆法，文青味十足。徐弘庭笑說，方文山也是大安文山區居民，這次特別邀他「友情相挺」，設計出不同以往的對仗式春聯，很受年輕人歡迎，大家都搶著收藏。

台聯黨議員陳建銘則推出「有故事的春聯」，來由是他元旦出門時，心想今年運勢如何，突然有隻狗對他汪汪叫，讓他深感今年一定「旺」，於是找來火紅的網路插畫家八耐舜子，將故事設計成「旺事如意」春聯圖像。此外他還提供客製化「留白春聯」，讓民眾自行書寫喜歡的內容，充滿趣味和巧思。

除了創意春聯，也有議員偏好實用小物，像是國民黨議員王欣儀推出年曆桌墊，用自己的名字題詞，還親自進棚拍攝宣傳照，今年以一襲長裙搭配孔雀、梅花等元素，展現過年喜氣。桌墊上不僅有尺規、行事曆，還可拿來當餐墊、滑鼠墊，背面不忘整理問政成績，好看又具多功能，詢問度超高。

國民黨議員汪志冰則親自設計「桃紅包」，取代傳統紅包。她笑說，桃花代表春天，加上背景是客家花布元素，不僅漂亮又特別討喜，發送10年下來，桃紅包已成為她的個人特色，每年印製上萬個，很快就被選民搶光，「有錢也買不到」。

(中國時報)