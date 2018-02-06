鄭宇恩 請大師揮毫吸人龍

2018年02月06日 00:34 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

備戰年底選舉，新北市各選區議員的競選活動陸續開跑，淡水區最年輕的議員鄭宇恩去年底率先在淡水老街廣場布置金黃色燈海，一路點亮至今年元宵節，並在農曆年前邀書法大師謝瑞煌揮毫，贈送民眾「客製化」春聯，透過結合節日的應景活動，也為自身選情加溫。

今年32歲的鄭宇恩，2014年以28歲、美國南加州大學法學碩士的清新形象，代表民進黨拿下第一選區29.26％最高票，成為最年輕的市議員。

私底下熱愛衝浪運動的鄭宇恩，在問政上也展現出年輕熱情，期間曾經促成都市計畫法鬆綁，並且保障新北市機車業者生存空間。

鄭宇恩日前於淡水舉辦「迎新春、送春聯，狗年好運旺旺來」活動，致贈200組對聯及「萬事興旺」紅包袋500組，向民眾拜早年，現場更邀請書法大師謝瑞煌等5位專業書法家揮毫，提供民眾「客製化」春聯，吸引民眾排隊搶領。

鄭宇恩表示，服務處連續3年舉辦迎新春、送春聯活動，感謝一路走來市民朋友的支持與鼓勵，也希望透過持續舉辦活動，與市民朋友共享年節氣氛，祝福大家好運旺旺來。

鄭宇恩強調，許多地方上的必要建設，需要長時間等待，而持續的生活感受提升，可以透過簡單的作為帶給民眾，除了過去舉辦的點燈、送春聯、消防劇場等活動，日後還有元宵提燈籠踩街；未來將推出限量版紀念做宣傳，但主要仍以年輕力量號召選民認同，不會用砸大錢的方式來打選戰。

(中國時報)