鄭宇恩 請大師揮毫吸人龍

新北市議員鄭宇恩在農曆年前邀書法大師謝瑞煌揮毫，贈送民眾「客製化」春聯。（譚宇哲攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

備戰年底選舉，新北市各選區議員的競選活動陸續開跑，淡水區最年輕的議員鄭宇恩去年底率先在淡水老街廣場布置金黃色燈海，一路點亮至今年元宵節，並在農曆年前邀書法大師謝瑞煌揮毫，贈送民眾「客製化」春聯，透過結合節日的應景活動，也為自身選情加溫。

今年32歲的鄭宇恩，2014年以28歲、美國南加州大學法學碩士的清新形象，代表民進黨拿下第一選區29.26％最高票，成為最年輕的市議員。

私底下熱愛衝浪運動的鄭宇恩，在問政上也展現出年輕熱情，期間曾經促成都市計畫法鬆綁，並且保障新北市機車業者生存空間。

鄭宇恩日前於淡水舉辦「迎新春、送春聯，狗年好運旺旺來」活動，致贈200組對聯及「萬事興旺」紅包袋500組，向民眾拜早年，現場更邀請書法大師謝瑞煌等5位專業書法家揮毫，提供民眾「客製化」春聯，吸引民眾排隊搶領。

鄭宇恩表示，服務處連續3年舉辦迎新春、送春聯活動，感謝一路走來市民朋友的支持與鼓勵，也希望透過持續舉辦活動，與市民朋友共享年節氣氛，祝福大家好運旺旺來。

鄭宇恩強調，許多地方上的必要建設，需要長時間等待，而持續的生活感受提升，可以透過簡單的作為帶給民眾，除了過去舉辦的點燈、送春聯、消防劇場等活動，日後還有元宵提燈籠踩街；未來將推出限量版紀念做宣傳，但主要仍以年輕力量號召選民認同，不會用砸大錢的方式來打選戰。

(中國時報)

議員迎新年 展創意拚巧思 羅東鎮藍軍到位 無黨籍薛呈懿求…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。