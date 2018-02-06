羅東鎮藍軍到位 無黨籍薛呈懿求突圍

無黨籍薛呈懿（左）宣布參選羅東鎮長，她在地方勤走時，認為很多選民期待「去做對的事」。（薛呈懿提供）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭市與羅東鎮是宜蘭縣各鄉鎮市長選舉中的一級戰區，國民黨歷經3天民調後，確定由議員吳秋齡出線，民進黨人選仍懸而未決，鎮長一席也被藍軍視為囊中物，表態參選鎮長的無黨籍議員薛呈懿，提出「新城鄉再興運動」，希望能在選戰中找到突破口。

國民黨籍羅東鎮長林姿妙在任期屆滿後轉戰縣長，黨內有議員陳鴻禧與吳秋齡爭取選鎮長，歷經3天民調後確定由吳秋齡出線，陳鴻禧則展現風度，承認民調落敗。民進黨羅東鎮長人選難產，估計須待宜蘭縣長敲定後人選才會浮上檯面。

吳秋齡是教育界出身，曾任蘇澳國中教師，她當選議員後與夫婿魏炎輝秉持「一人當選，兩人服務。」頗獲鄉里好評，如今由吳代表國民黨選鎮長，無黨籍議員薛呈懿認為，吳秋齡確實是基層實力雄厚、有厲害之處的對手。

薛呈懿表示，從去年到今年在地方勤走時，了解新世代中很多選民期待「去做對的事」，最近一波的寒流來襲，她一大清早就去發送暖暖包與鎮民問好，正逢年節將至，還推出創意手工紅包袋，受到不少鄉親的好評。

薛呈懿指出，近期他與團隊提出「新城鄉再興運動」，希望能將資源整合，用更進步的城鄉再興思維，打造一個繁榮、創新與永續的羅東，讓鎮民了解她對羅東的擘畫，以及她個人的專業；外界認為羅東鎮是國民黨的囊中物，但她會比別人付出更多倍的努力，以爭取選民的認同。

(中國時報)

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