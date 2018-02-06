罵聲當動力 洪晃琦拚連任

做好自己該做的事最重要！苑裡鎮代主席洪晃琦是苗栗縣前議員洪木貴之子，在還沒到苑裡鎮公所服務前，他在苑裡農田水利會服務13年之久。（洪晃琦提供）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

做好自己該做的事最重要！苑裡鎮代主席洪晃琦是苗栗縣前議員洪木貴之子，在還沒到苑裡鎮公所服務前，他在苑裡農田水利會服務13年之久。苑裡大部分居民都以農為生，農業用水不夠加上自來水普及率不高，讓出身水利會系統的洪晃琦決定站出來為苑裡居民出聲。

現年42歲的洪晃琦是苗栗縣前議員洪木貴之子，他認為的政二代是像父親一樣當議員能為更多民眾服務，但現在的他只是代表會主席，進步的空間還很大，他只想紮紮實實的打好基礎，先從地方出發。洪晃琦也堪稱最愛會勘的鎮代主席，自上任以來大大小小的會勘他都去。他說，如果在辦公桌上決定不了的事情，就直接到現場去會勘再回來決定。

苑裡大部分居民都種稻為生，種植面積約300公頃，種植的「彎麗米」曾入選過農委會的百大精品之一，成為全國知名伴手禮。但苑裡水資源的分配不均，農業灌溉目前引自三義鯉魚潭水庫，但鯉魚潭水庫仍要供給苗栗通霄、三義、台中日南等3處，加上苑裡的自來水普及率約60％。洪晃琦說要解決水資源不足不能單單只靠他的力量，他也持續督促鎮公所施政。

被罵才會越來越好！洪晃琦說，民代就是處理地方上大大小小的事情，所以最常聽到人民的罵聲，但洪晃琦並不氣餒，被罵了以後才會進步。如今上任快4年，洪晃琦仍不怠惰，每日到鎮公所辦公文傾聽民意，做好自己該做的事。

(中國時報)

羅東鎮藍軍到位 無黨籍薛呈懿求… 角逐鄉鎮長 群雄並起內外夾攻

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。