罵聲當動力 洪晃琦拚連任

2018年02月06日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

做好自己該做的事最重要！苑裡鎮代主席洪晃琦是苗栗縣前議員洪木貴之子，在還沒到苑裡鎮公所服務前，他在苑裡農田水利會服務13年之久。苑裡大部分居民都以農為生，農業用水不夠加上自來水普及率不高，讓出身水利會系統的洪晃琦決定站出來為苑裡居民出聲。

現年42歲的洪晃琦是苗栗縣前議員洪木貴之子，他認為的政二代是像父親一樣當議員能為更多民眾服務，但現在的他只是代表會主席，進步的空間還很大，他只想紮紮實實的打好基礎，先從地方出發。洪晃琦也堪稱最愛會勘的鎮代主席，自上任以來大大小小的會勘他都去。他說，如果在辦公桌上決定不了的事情，就直接到現場去會勘再回來決定。

苑裡大部分居民都種稻為生，種植面積約300公頃，種植的「彎麗米」曾入選過農委會的百大精品之一，成為全國知名伴手禮。但苑裡水資源的分配不均，農業灌溉目前引自三義鯉魚潭水庫，但鯉魚潭水庫仍要供給苗栗通霄、三義、台中日南等3處，加上苑裡的自來水普及率約60％。洪晃琦說要解決水資源不足不能單單只靠他的力量，他也持續督促鎮公所施政。

被罵才會越來越好！洪晃琦說，民代就是處理地方上大大小小的事情，所以最常聽到人民的罵聲，但洪晃琦並不氣餒，被罵了以後才會進步。如今上任快4年，洪晃琦仍不怠惰，每日到鎮公所辦公文傾聽民意，做好自己該做的事。

(中國時報)