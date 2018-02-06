參選爆炸 新人喊世代交替

2018年02月06日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府機要祕書林耿瑋表態參選東區議員。（廖素慧攝）

本屆嘉義市東區議員有11個席次，因全市人口數跌破27萬，東區議員恐將減少1席，變成10席，但有2名議員因案解職，現任議員黃秋澤無意再選，形同有3名議員的票源可被瓜分，目前表態或有意參選的新人至少10人，競爭激烈。

本屆東區國民黨4席議員，郭明賓、傅大偉、張敏琪、郭文居，但郭文居因案解職，由同黨黃國村遞補，黃國村是否選連任尚不明朗，其餘3人都拚連任，郭文居力捧以無黨籍的弟媳黃思婷接棒參選，護理師出身的她主打長照、醫療婦幼及青年就業議題，預計本周五掛出第一波參選看板約10幅。

民進黨有2席，黃露慧、黃盈智，黨部評估東區有拚3席的實力，預計提名3個名額，目前市政府機要祕書林耿瑋以新人之姿表態爭取提名，被視為是市長涂醒哲的人馬。

無黨籍有4席，張榮藏、洪有仁、黃秋澤、戴寧，洪有仁因案解職，後繼無人，自許是「市政抓漏師」的黃秋澤連任4屆16年，此次無意再戰，他說，把機會讓給年輕人。台聯黨有1席蔡永泉也將拚連任。

東區因有3名議員的票源出讓，各方人馬搶票空間大，新人爭搶出頭，地方聞人洪鴻彬在臉書PO文宣布其妻楊素華將角逐東區議員，備受矚目。

新人還有國民黨中央委員藍力凱、立委王育敏嘉義辦公室主任陳家平、上次以270餘票之差失利的無黨籍李奕德捲土重來、無黨籍仁義里長徐國榮，另外，長竹警友站長張孝賢、嘉義市體育會理事長孫貫志、前市府民政處長張寬煜也被點名。

民進黨的提名機制已確定，國民黨尚未擬定，東區軍公教人口多，傳統上藍軍略占優勢，老將雖具基層實力，但面對新人參選爆炸，且高喊世代交替，不敢大意，步步為營，更加勤跑基層固票。

(中國時報)