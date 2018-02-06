與小英聯名送 綠議員打退堂鼓

2018年02月06日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

農曆新年前，議員們都會不免俗的推出春聯或紅包袋送給民眾，以往綠營議員們會選擇與蔡英文一起聯名推出春聯，但近蔡政府上台後聲勢不若往昔，不少議員紛紛打退堂鼓，但仍有少數議員勇於和總統一起掛名，展現「愛黨情操」，希望藉此給支持者信心。

今年和蔡英文一起「露臉」印在春聯中的，就有台北市民進黨議員王威中；此次王威中的春聯寫上「萬象吉旺」，同時用他自己抱著愛犬圖像，然後再合成蔡英文「握拳」充滿活力的照片。王威中表示，雖然目前民進黨的士氣不像前幾年那麼好，但他與總統聯名的春聯依舊索取踴躍，印製1萬份已經都快要發完。

王威中說，因為今年是選舉年，所以仍然把自己的頭像與蔡英文的合成在一起，不少支持者也說春聯做的相當精緻，看到蔡英文印在上面也「滿喜歡」，希望一紙春聯，藉此給支持者信心。

另外兩位民進黨北市議員許淑華、簡舒培也皆有推出個人拜年春聯，但兩人皆異口同聲表示，以往所發送的春聯就沒和總統、或與黨的高層一同掛名，同時強調發送春聯是對支持者一個心意，有時候就算不是自己的支持者，也會想拿她們的春聯，所以乾脆就多了點「年味」、少了「政治味」，將自己的頭像拿去做春聯，讓民眾免費索取，讓大家在春節都能開心一下。

(中國時報)