雙陳對決 民進黨喬不攏

宜蘭代理縣長陳金德是否真能循著「先代理後參選」模式投入縣長選戰，仍待觀察。（宜蘭縣政府提供）

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中國時報
／宜蘭報導
立委陳歐珀堅決不被勸退，對代表民進黨參選宜蘭縣長充滿信心。（陳歐珀提供）

2018宜蘭縣長選舉，國民黨確定提名羅東鎮長林姿妙，民進黨則還處於人選難產的尷尬階段，雖然日前黨中央邀請登記參選的立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和等3人參與協調，傳出謝、江兩人退出，將由陳歐珀代表出戰，但黨秘書長洪耀福卻表示，如果中執會沒有通過提名陳歐珀，將改採「徵召」方式，而「先代理、後參選」的代理縣長陳金德也就是徵召人選，究竟由誰出戰縣長選戰，讓人霧裡看花。

謝燦輝澄清，為了讓黨中央有更大的空間處理縣長參選人問題，同意將自己的初選權力交由選對會處理，並非退出初選，而堅持不退的陳歐珀更是綠營這盤布局最棘手的問題，綠營這場選戰關鍵在陳歐珀身上。

內定徵召人選陳金德之前便曾公開對媒體表示，他確實想過選縣長，但從未想過參加初選，就是等待黨中央「爭召」。陳金德本身具有國大代表、兩屆區域立委經驗，加上有了擔任高雄市副市長、中油董事長等歷練，選戰和經歷豐富。

陳金德對有疑慮的問題會立即仔細翻找法律，並在確定問題所在之後便即刻動手修正，上任後引發的農舍議題正是如此，更不惜與中央槓上，頗有「千萬人吾往矣」的氣魄。1月中旬內政部都市計劃委員會大會審議通過的「羅東都市計劃工保變更案」，對陳金德而言具有相當大的加分效果，之後他在羅東文化工廠舉辦說明會，現場民眾的熱烈反應宛如是一場選舉造勢場合，陳金德的選戰之路其實已經展開。

(中國時報)

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