張志宇捲土重來 打精緻農業牌

前苗栗縣議員張森鴻（右），支持兒子張志宇再參選縣議員繼續服務地方。（陳慶居攝）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

前苗栗縣議員張森鴻在擔任3屆議員後急流勇退，原本沒有刻意培植兒子張志宇接班，後因兒子也有意服務地方，他從不鼓勵、不反對的立場轉而支持。這對父子檔更先後擔任國民黨苗栗縣黨部的副主委，張森鴻曾獲聘出任副主委，張志宇任青工會總會長時為當然副主委。

張森鴻在土木工程學有專精，早期曾投入國家十大建設，在階段任務完成後，思考要返鄉服務地方，在投票前3個月決定參選議員，希望監督縣政做好地方建設，1994年當選第13屆縣議員，接著擔任第14及16屆議員，卸任後扮演轎伕支持年輕一輩參政，但對象不是張志宇。

張志宇在經濟和家庭均無後顧之憂下，向父親表達有意參政服務地方，張森鴻大感驚訝，但父子研商後，父親表示尊重並轉而支持與協助。

張志宇專長為河海工程，又取得國立聯大土木及防災碩士學位，學經歷均優，40歲不到順利當選第18屆縣議員，但因當選無效官司在二審意外翻盤，任期僅約1年4個月。

「重新再出發，希望督促縣府朝精緻農業和觀光休閒發展。」張志宇說，這段時間未與選民脫節，仍積極準備參選下屆縣議員，期許對苗栗縣整體發展盡一分心力。

他認為，苗栗未必要期待人口增加，也不宜過度開發而破壞好山好水，最重要的是拿出自己的特色，像公館紅棗、卓蘭水果和當前最夯的精緻農業等，都極具發展觀光休閒潛力，也足以提升苗栗的能見度和知名度。

(中國時報)

雙陳對決 民進黨喬不攏 藍力穩連任 綠無人應戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。