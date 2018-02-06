張志宇捲土重來 打精緻農業牌

2018年02月06日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

前苗栗縣議員張森鴻在擔任3屆議員後急流勇退，原本沒有刻意培植兒子張志宇接班，後因兒子也有意服務地方，他從不鼓勵、不反對的立場轉而支持。這對父子檔更先後擔任國民黨苗栗縣黨部的副主委，張森鴻曾獲聘出任副主委，張志宇任青工會總會長時為當然副主委。

張森鴻在土木工程學有專精，早期曾投入國家十大建設，在階段任務完成後，思考要返鄉服務地方，在投票前3個月決定參選議員，希望監督縣政做好地方建設，1994年當選第13屆縣議員，接著擔任第14及16屆議員，卸任後扮演轎伕支持年輕一輩參政，但對象不是張志宇。

張志宇在經濟和家庭均無後顧之憂下，向父親表達有意參政服務地方，張森鴻大感驚訝，但父子研商後，父親表示尊重並轉而支持與協助。

張志宇專長為河海工程，又取得國立聯大土木及防災碩士學位，學經歷均優，40歲不到順利當選第18屆縣議員，但因當選無效官司在二審意外翻盤，任期僅約1年4個月。

「重新再出發，希望督促縣府朝精緻農業和觀光休閒發展。」張志宇說，這段時間未與選民脫節，仍積極準備參選下屆縣議員，期許對苗栗縣整體發展盡一分心力。

他認為，苗栗未必要期待人口增加，也不宜過度開發而破壞好山好水，最重要的是拿出自己的特色，像公館紅棗、卓蘭水果和當前最夯的精緻農業等，都極具發展觀光休閒潛力，也足以提升苗栗的能見度和知名度。

(中國時報)