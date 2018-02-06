正馬軍隱藏版春聯 搶手

2018年02月06日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九擅長寫毛筆字，今年除了推出與夫人周美青一起署名的親筆題字春聯，他也特地為子弟兵徐巧芯、鍾沛君親寫「隱藏版」限定春聯，更發揮創意把名字融入字句當中成為吉祥話，數量有限引起民眾爭相索取。

寫得一手好書法的馬英九，今年親筆題字的「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」春聯，日前推出後，馬上被索取一空，馬英九還加碼為子弟兵徐巧芯、鍾沛君以名字為題客製化「隱藏版」春聯，同樣造成轟動。

徐巧芯版的春聯內容為「巧思招福、芯然迎春」，她說，原本請馬前總統題字寫吉祥話製作春聯，和名字沒有關係，沒想到馬前總統發揮創意，把名字融入字句當中，成了限定版春聯，共印製1500張，送完為止。

至於鍾沛君版的春聯，內容也以名字為題，鍾沛君表示，去年11月，在構思今年春節春聯時，自己寫了好幾個版本，結果馬前總統看一看認為可以更好，就決定拿名字發揮，寫下「沛然有福、君欣生春」的春聯。

鍾沛君說，春聯預計發送1000張，另外製作同款紅包袋1000份要送給大家，即日起到9日，每天中午12時30分至下午5時30分，可至台北市木新路三段11號索取。

徐巧芯和鍾沛君分別將參選台北市松山、信義區及大安、文山區議員，由於有馬前總統寫春聯加持，徐、鍾也被藍營內部視為是馬英九力挺的「正馬軍」。

(中國時報)