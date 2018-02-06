出戰宜縣長 林姿妙端牛肉

2018年02月06日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

年底宜蘭縣長選舉，國民黨已確定提名羅東鎮長林姿妙參選，林姿妙長期在地方走動、與基層民眾博感情的努力也在民調中也充分反映出來，始終大幅領先綠營的可能人選，但其口才不佳、施政能力被質疑恐不足以扛起縣長重任等缺點，到了選戰正式開打時，都將被放大檢視，成為對手攻擊的焦點。

身段柔軟是林姿妙最大個人特質，「設身處地」與「尊重」是她的處世方法，她相信溫柔的力量更能解決問題，鮮少看到她咄咄逼人、頤指氣使的態度，林姿妙說，每一個人做事都有自已的原則，因此當有事要請益時，應該用更尊重的態度才能了解問題，也才能找出共識。

不少人對她的能力有所質疑，林姿妙說，檢驗政治人物最重要的就是政績，做的好不好，民眾心裡有數也感受得到，公部門是一個龐大的團隊，擁有200多人的羅東鎮公所就像是一個企業，這家企業的總經理最重要的不是在某一個領域上的專精，而是能夠「知人善任」，領導人要看的是全局。

林姿妙強調，擔任鎮長7年來，羅東鎮從沒沒無名的小鎮躍升為全世界臉書打卡榜第25名，而羅東的各項施政幾乎都是宜蘭各鄉鎮的第1名，此外，羅東鎮的公共造產、財政、全國垃圾減量、資源回收績效考核等評比項目，更多次榮獲全國第1，舉辦的知名大型活動包括「三月初三帝爺生迎鬧熱‧呷拜拜」、藝穗節等，去年羅東夜市更被天下雜誌評選為現代的「清明上河圖」，這一切的政績都歸於羅東鎮民與所有公所團隊的努力，也就是她所說的「團隊合作」。

談到宜蘭縣的願景，林姿妙認為，縣長承擔著擘畫宜蘭的前景與未來的重責大任，宜蘭正值轉型關鍵的時刻，所制訂的政策更要從長期的建設性、延續性來切入，並且能貼近民意，像是提升宜蘭競爭力、增加就業機會、提升青年專業訓練平台等，她將全方位對宜蘭縣12鄉鎮做細部規畫，並整合12鄉鎮的鏈狀整合，努力拚出「宜蘭好生活」。

(中國時報)