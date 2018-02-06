深耕地方 陳漢清蓄勢出擊

2018年02月06日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

前苗栗縣議員陳漢清，25歲即參選並當選頭份鎮民代表，連任3屆代表後更上一層樓，當選第18屆縣議員，後因涉選罷法案件遭解職。陳漢清雖是前議長陳添松之子，但他堅持踩穩步伐走出自己路線，淡化政二代的影子。

然陳漢清因緩刑尚未期滿，但仍積極布局參選縣議員，他目前擔任立委徐志榮頭份服務處主任，並兼國民黨頭份市黨部主委職務，參與黨務運作外，為民服務的工作未因職務變動而間斷，也持續為自己拓展人脈、累積深厚能量，等待時機再出發。

陳添松事業有成欲回饋鄉里，參選苗栗縣第14屆縣議員，首任當選即登上議長寶座，後來又擔任16屆縣議員，卸任後逐漸淡出政壇，目前投入紅十字會及寺廟公益活動。

陳漢清剛從國外取得企研所學位返國不久，當時才25歲就當選頭份鎮民代表，年輕高學歷的清新形象，又勤於服務民眾、為基層發聲，連任3屆代表後，轉換跑道成為苗栗縣第18屆議員。但回想從政初期要兼顧家庭，苦了自己也苦了妻小，他認為年輕人不宜太早從政，最好在沒有經濟壓力又能兼顧家庭後，再為民喉舌比較理想。

陳漢清目前擔任立委服務處主任和國民黨頭份市黨部主委，接觸協助鄉親，服務不間斷，對於年底的，他將扮演抬轎者身分，全力為優秀同志輔選。

(中國時報)