綠執政落漆 藍議員參選爆炸

2018年02月06日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

蔡政府執政表現不佳，國民黨基層評估谷底翻身的機會到了，想參選這屆高市議員的人數暴增，上屆約40人爭取，這次已至少50人表達意願，高市黨部預計3月討論初選方式，但黨中央訂出55萬元初選保證金，對新人從政是一大負擔。

前總統馬英九親書春聯，首刷10萬份索取一空，網拍更喊價到台幣320元；國民黨高市黨部奮力「搶」下1000份，5日發送，光預約就超過800人，1個半小時又全發完，馬迷頂寒風領春聯，興奮說：「好希望馬英九再當總統！」，高市黨部發言人侯亞寧表示，國民黨人氣又回來了！

高市議會66席議員，國民黨團僅占26席，因蔡政府滿意度下滑，國民黨氣勢相對拉升，今年已超過50人想參選高市議員，最激烈的左營、楠梓第四選區，含現任議員共9人想選；黨部並誓言把失去的議長寶座贏回來。

老將摩拳擦掌，新人參政也有看頭，例如現任議員李長生的女兒李亞築，有意接棒參選第二選區議員；曾在黃昭順服務處磨練的李雅芬，掛出和侯友宜合照宣傳看板；前議長朱安雄之女朱挺玗，更挑戰前鎮小港艱困選區，找立委蔣萬安合照造勢。

國民黨高市黨部發言人侯亞寧說，有意參選議員人數至少增加2、3成，黨部仍在評估，部分選區如鳳山、左營有增長空間，可能採「N＋1」提名，要等3月進一步決定，並討論是協調或初選產出人選。

不過，今年黨中央擬收55萬元初選登記費，高於以往，有意參選左楠議員的敖博勝認為，國民黨需扶植新血，而非設門檻降低年輕人參選意願。

助理出身的李雅芬則說，這筆錢對新人當然是很大負擔，但大家都知道國民黨經濟狀況不比過去，只能共體時艱。

(中國時報)