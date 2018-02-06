避免年貨大街糾紛 消保官嚴查

高雄市政府消保官殷茂乾（左）到三鳳中街稽查，拿著糖果業者標明「一斤600元」的牌子，要求業者要清楚明顯的標示。（呂素麗攝）

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中國時報
／高雄報導

春節的腳步近了，高雄市年貨大街三鳳中街採購年貨的民眾多了，過去曾發生有糖果業者以「100公克100元」標示，有民眾買了才發現1台斤600元，衍生不少糾紛，高雄市政府消保官今年要嚴查，除要求業者要明顯清楚標示價格外，也將不定期抽檢，不允許業者混水摸魚，讓消費者吃虧。

衛生局長黃志中會同市府消保官殷茂乾及經發局、標檢局等單位，5日到三鳳中街聯合稽查，黃志中當場檢測丸類、素料及豆製品等應節食品的皂黃及過氧化氫含量，標檢局也校正整條街280個磅秤，全部合格。

三鳳中街管理委員會也放置公秤，讓對斤兩覺得有疑義的民眾再秤量。

三鳳中街管委會主委陳玉童說，由於過去曾發生糖果業者標示「100公克100元」，許多年輕人根本不懂1台斤是600公克，誤以為是1台斤100元，等到秤出來發現1斤600元，要拒買，業者又不收，產生不少糾紛。

陳玉童表示，三鳳中街都是老店，而衍生糾紛的糖果業者都是農曆過年前才進駐，「炒短線」，短時間賣完就走，卻可能因此影響三鳳中街的名聲。

有其他糖果業者為了與這些臨時進駐的業者區隔，特別貼出「高級糖果1斤80元」，希望消費者睜大眼睛。

消保官殷茂乾到這幾家寫著「100公克100元」的糖果店家稽查，要求業者要清楚明顯的標出1斤600元，他說，市府會隨時前來抽查；業者都應允改善。

另外，高雄市衛生局5日公布第2波年節食品抽驗結果，共抽驗103件，其中木瓜、菜豆及油菜各1件檢出農藥殘留過量，但相關產品已全數賣出去，可能早就被民眾吃下肚了。

(中國時報)

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