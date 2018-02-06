斯文里都更一次過關 5月開拆

2018年02月06日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

台北市大同區斯文里三期公辦都更案開跑2年多，5日通過北市都更會審議，預計年後當地的環保局等局處會先行搬離，之後待租金補貼進行後，當地居民就可搬遷，並進行整建作業。台北市副市長林欽榮表示，對於斯文里三期都更案相當有信心，並希望能成為其它都更案的楷模。

編列20億預算推動

針對於斯文里公辦都更案，林欽榮上周召開記者會，宣布要在5月中旬拆除，而昨天該案首度進入都更會一次就過關，堪稱相當快速。

會中陳情民眾提出意見表示，認為公展版本估價與聽證版本前後差異40到100萬元；市府共同負擔比也從公展時的33.9％調漲至37.06％。但都發局副局長、都更會主席王玉芬在委員討論直接要求實施者都更中心共負比不得超過33.9％，等於自砍約3％；全案最後修正通過。

林欽榮表示，斯文里當地住宅相當簡陋，且居民大多處於弱勢，所以長達47年開發商不願意去碰，除此之外當地還有航高限制、容積獎勵不夠等問題，北市府編列20餘億預算推動，現在終於過關，他樂觀其成工程會相當順利。

弱勢租戶達125戶

根據都更處資料顯示，斯文里第三期承租戶、同時被社會局列冊屬於弱勢租戶者，共計125戶，不過林欽榮強調，斯文里三期公辦都更計畫5月一定要進行拆除，強調在此之前一定會滿足每一戶的需求，進行租金補貼。

林欽榮提到，現在市府也正在推行「包租代管」計畫，他要求同仁幫承租戶找新房子時，要優先選擇大同區的屋宅，避免承租戶一下離家太遠，搬家不方便。

(中國時報)