鐵道馬拉松 完賽品嘗有機菜

2018年02月06日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市鐵道馬拉松接力賽將在4月22日開跑，今年主題「白、富、美」，不僅有清新潔「白」的空氣、景點超豐「富」，最重要是完賽禮有夠「美」，本次賽事分普悠瑪號競賽組及微笑號造型組，造型組完賽還能獲在地小農提供的有機蔬菜，跑健康也吃健康，報名至23日中午12時止。

4月開跑 玉兔女神助陣

主辦單位這次邀請世大運半馬國手「玉兔女神」游雅君參賽，號召更多馬拉松正妹們一起加入接力賽，游雅君5日出席記者會指出，以前在宜蘭念書，追火車趕回家的經驗很多，但實際要真的追著火車跑馬拉松還是第一次，希望能夠爭取好成績。

新北市觀光旅遊局表示，本次除承襲往年特色，依然有融合鐵道元素的接力環及復刻版的最大完賽獎牌，賽事分為「普悠瑪號」競賽組與「微笑號」造型組，比實力也要比創意。

雙溪小農為盡地主之誼，更準備有機蔬菜要送給微笑號組參賽者，雙溪在地小農呂崇維說「沒有比這裡更好吃的菇了，送禮怎麼可以少了我的菇」，歡迎大家來跑步順便帶走你的菜。

觀旅局指出，本次賽事小名牌與完賽大獎牌，都出自台灣年度設計師獎新銳設計師田修銓之手，完賽獎牌延續台鐵四款電氣路牌設計，復刻「一圓二方三角四橢」，此屆為方型，極具收藏價值。

新北小旅行 邀國外跑者

今年也和旅行社合作推廣路跑，邀請國外跑者到台灣參賽觀光，規畫1到3日小旅行推廣低碳旅遊行程，主推7大網美拍照景點、 7大必做的事，希望能夠跑出小鎮馬拉松經濟，共同興旺雙溪及貢寮商圈美食、小農、旅館、民宿等在地產業，並將新北特色行銷全世界。詳洽「旅跑新北」及「新北旅客」粉絲團。

(中國時報)