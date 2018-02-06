基市中山一、二路拓寬 邁牛步

2018年02月06日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市政府推動中山一、二路拓寬工程，卻因連日下雨進度延宕，影響店家生意，市議員施世明、張錦煌盼市府盡速完工，早日還給居民安靜生活空間；中山區店家擔憂施工影響農曆過年期間生意，但基隆市府工務處表示，中山一、二路建明街以北的路段最快要等2月前才能完工通車。

殃及居民生活品質

基隆市政府投入14億餘元推動中山一、二路拓寬工程，1800公尺分成3個工區施工，原定1工區要在去年底完工，2工區在今年4月完工，不過因為東北季風影響，連日下雨使得工期延宕，至今都還在施工無法通車。

市議員張錦煌表示，由於中山一、二路施工期間同時進行管線下地工程，不定時的噪音汙染和停電停水，已對居民生活品質造成影響，要求市府盡速完工。

施世明表示，原定今年4月完工的中山一、二路2工區，因為當地管線多使用共同管溝，相對提高施工難度，希望市府可以加速完成拓寬工程，讓好事不再多磨；另外，台電在中山一路成功二路口至中山一路35巷口挖路埋管線，至今未把道路完全復原，也要求一併改進。

店家表示，農曆過年將至，市府施工造成人車進出困難，影響生意，希望中山一、二路拓寬工程早日完工，才能正常做生意。

最快月底完工通車

市府工務處表示，中山一、二路3工區健明街以北最快今年2月底完工通車，健明街以南將近8成完工，如不受天候影響，預計3月可完工通車；第2工區最快今年5月底至6月初完工；第1工區因為中山陸橋拆除工程因為部分地方人士有意見，工程暫時擱置，會續與地方溝通達成共識。

(中國時報)