App扮先知 春節靈活出遊

2018年02月06日 04:10 中國時報 邱立雅、呂筱蟬／綜合報導

春節旅運挑戰交通單位運輸能量，公路總局鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，祭出多項優惠便民措施，有長途搭乘優惠、轉乘優惠、搭配遊樂園套票優惠等，還有4個交通相關網站與App提供民眾查詢交通資訊，讓年假交通安排更靈活。

國道、台鐵 轉乘享好康

為疏散過年返鄉人潮，新竹客運提早在14日推出優惠方案，從新竹往返台北、台中，皆有85折優惠，期限直到20日止。除國道客運票價優惠外，還有轉乘優惠，舉凡搭乘國道客運及台鐵後轉乘在地客運均可享有優惠，使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程或市區客運一段票免費措施，不過台北市轄公車除外。民眾如規畫去六福村、小人國等遊樂園遊玩，也有新竹客運、台聯客運提供套票優惠。

如想知道相關資訊，公路總局還提供4個交通相關網站與App供民眾查詢，包括「iBusApp輕鬆查」，可查詢客運路線、時刻表，「客運套票享好康」則蒐羅全台公路客運及台灣好行等的優惠套票，「省道即時通資訊網」結合省道即時交通資訊及地圖顯示，提供行前規畫或旅途中的各項資訊，「國道1968 App」則是提供高速公路各類資訊的整合服務。

改走省道 閃過國道瓶頸

公路總局第一區養護工程處副處長陳俊堯說，國道桃園地區有許多瓶頸點，包含國道3號土城一直到大溪、龍潭，建議用路人避免頻繁進出高速公路造成停等延滯，中短途駕駛人可多利用省道，包含台61線西濱公路，尤其今年從觀音到永安漁港路段已通車，可節省許多旅行時間。另外台1線、高鐵道路橋下台31線，民眾南來北往可多加運用。

另客運部分，優惠日期提前自2月14日凌晨0時起至2月20日24時止，搭乘交通部核定86條國道客運路線，享有全票85折優惠票價，桃園往台中優惠票價為205元，桃園往高雄465元，中壢往台中優惠票價為175元。

(中國時報)