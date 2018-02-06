類流感特別門診 春節不打烊

2018年02月06日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

氣溫不斷下探，流感疫情也在加溫！台中市衛生局統計近兩周急診類流感就醫百分比約為13.28％、12.54％緩步上揚，新增流感重症從元旦至2月3日已有19例，其中10人仍住在加護病房中，衛生局因應春節長假來臨前，已協調轄內14家區域級以上醫院除夕到初五天天增開類流感特別門診。

每到農曆年前後就是流感疫情高峰期，台中市衛生局透過基層醫療院所監測，從1月21日到1月27日急診類流感就醫百分比為13.28％，1月28日到2月3日則為12.54％，等於是急診就醫病患不到10人就有1人是因類流感就醫。

10例重症仍在加護救治

值得注意的是從元旦迄今中市通報流感重症確診病例已達19例，其中9人已出院，仍有10人在加護病房救治中；其中有12人都是未接種流疫苗，衛生局也呼籲未接種疫苗的民眾儘速接種疫苗，以增加保護力。

衛福部台中醫院感染科主任陳敏恭指出，近兩周來感冒病號增加約三成，以流感、腸胃型感冒為多；他認為不是因天冷沒做好保暖才感冒，多半是天冷大家躲在室內交互病毒所致。他呼籲，家長仍應開溫水讓小朋友徹底洗手，如感冒一定要戴口罩、並注意咳嗽禮儀。

感冒增3成應是在家傳染

中市衛生局指稱，台中市目前有614家醫療院所有抗病毒藥，其中432間周六日有看診，且因應春節長假即將來臨，台中市衛生局也協調轄下14家區域級以上醫院除夕到初五增開類流感特別門診，讓感冒民眾不必到急診就能獲得妥善治療。

(中國時報)