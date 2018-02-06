女檢槓法官 2人被告瀆職

司法革新生命尊嚴維護協會前會長曾坤炳，5日上午至彰化地檢署遞狀告發法官陳彥志、檢察官莊珂惠瀆職。（謝瓊雲攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化院檢因1件妨害性自主案件是否羈押被告，法官、檢察官在羈押庭上互槓，司法革新生命尊嚴維護協會前會長曾坤炳，5日上午至彰化地檢署按鈴申告，要告陳彥志、莊珂惠兩人瀆職；院檢雙方對此事則皆未多做回應。

陳彥志、莊珂惠 遭質疑

本月2日上午陳、莊兩人，因一句「是否中午沒吃飯，腦袋不清楚？」雙方在法庭上針鋒相對、僵持不下，連法警、被告也看傻；最後陳彥志堅持發函告發莊珂惠涉嫌侮辱公署及公務員，檢方雖尚未收到公函，事件已鬧得沸沸揚揚，也造成民眾對司法觀感不佳。

5日上班日一早，彰化法界、警界持續熱議；有檢察官強調應尊重法官所做強制處分裁決，不應出言挑釁；也有人直言在法庭上法官並非一言堂，檢察官據理力爭，應有容許質疑、挑戰的言論免責權。擁有偵查權的檢警多數認為，法官下令要法警「逮捕」檢察官，已有違法庭賦予權力的比例原則，明顯越權；更有司革會成員直接跳出來要告兩人瀆職。

曾任台中市議員的曾坤炳表示，彰化地院老是出包，9年前曾有襲胸案被告，壓胸時間未逾10秒被判決無罪；如今竟又讓妨害性自主案嫌犯交保未羈押，變相鼓勵妨害性自主犯罪，法官已經瀆職。

檢方依法受理民眾告發

曾坤炳說，陳、莊兩人都代表國家公權力，陳彥志在法庭上卻嗆聲要逮捕檢察官，莊珂惠非但未維護自身所代表的國家機關尊嚴，反而說「那你把我上銬啊！」也已經瀆職，自己是依《刑事訴訟法》第240條提出告發。

對此，彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，檢方會依法受理民眾告發案件；彰化地院行政庭長王義閔則說，對此事不予回應。

(中國時報)

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