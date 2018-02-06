0206倍思親 受災戶垂淚

2018年02月06日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

0206強震屆滿兩周年，台南市政府5日公布重建進度，因倒塌造成115人死亡的永康維冠金龍大樓原址重建預計2020年完工，地震時各界愛心捐輸的43億元善款，迄今使用23億元，出席的受災戶想到地震紀念日也是家人忌日，當場落淚。

5日公布重建進度

0206台南大地震兩周年，台南市府5日公布重建進度，總計43億689萬8708元善款已使用23億1504萬2517元，全市因地震影響的564棟紅、黃單危險建築物，與土壤液化的95幢建築頂升扶正專案，皆已結案。

市政府未來重心放在地震傾倒的3棟大樓，維冠金龍大樓地下室挖除工程預計2月底可完工，3月建築本體可正式動工，全部48戶，2020年6月可完工啟用。

東區大智市場大樓重建共48戶，今年1月動土興建，預計2020年4月完工。歸仁區幸福大樓將蓋7層，僅6戶，進度最快可在明年4月完工。

台南市政府秘書長吳欣修表示，善款目前花掉逾半，為預防都更重建工程的造價有變數，尚未討論餘款問題，且若太早結算，恐會引起住戶擔心，目前先保持在專戶內，未來再與住戶討論。

4日晚間的花蓮地震雖震央不在台南，仍讓與會的0206受災戶有感，大智市場都更重建委員會理事長李銘塗表示，前晚地震時，直覺是希望別再有傷亡、損失，希望台南的重建趕快結束，讓大家重回家園。

紀念日就是家人忌日

維冠金龍大樓倒塌後，建商林明輝2審依業務過失致死最高刑度判刑5年，併科罰金9萬元，因林未上訴，已入監執行，同案建築師張魁寶、鄭進貴與設計部經理洪仙汗、結構技師鄭東旭等4人則上訴3審中。

「這紀念日也是我小孩、丈夫的忌日，該怎麼過？」在維冠金龍大樓獲救的劉怡辰，是一家5口僅存的生還者，她在地震時被丈夫抱在懷裡，幸運被救出，但丈夫、懷中10天大的女嬰以及兩個兒子都未能生還，被問及地震兩周年的感受，她談及每次參加會議，都是撕裂記憶傷痕，當場熱淚眶。

台南市代理市長李孟諺表示，兩年前的2月6日這天，是最不願回想的一夜，但大家要往前看，市府願意跟受災戶一起重建家園。

(中國時報)