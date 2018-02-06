寒冬 知本溫泉訂房不到7成

2018年02月06日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

春天哪會這麼冷！春節將屆，台東知本溫泉區的旅遊業者臉上卻沒有喜悅，往年都是大爆滿、一房難求的情況，今年卻有如這波寒流一樣冷到爆，目前各飯店平均訂房率大約只有6、7成，除夕和大年初五更是空房不少，業者希望公部門加強溫泉區氛圍營造，搶救知本觀光「慘」業。

往年爆滿 今空房不少

寒流來襲，全台急凍，照道理說，這個時節就是要泡在暖呼呼的溫泉池裡，讓全身紅通通驅走寒意，台東老招牌的知本溫泉風景區，好山好水，還有超讚的美人湯，雖然有部分遊客趁著小朋友放寒假時來台東泡湯，但是已經沒有過去的車水馬龍，街頭冷冷清清，偌大的停車場也沒停幾輛車，顯得空空蕩蕩。

台東知本溫泉區往年春節連假是國旅的最熱門時段，飯店在1個月前早就被搶訂一空，今年卻如這波寒流一樣，不如飯店業者預期，反而是讓大家跌破眼鏡。

業者說，今年除夕到初五，平均訂房率只有6到7成，除夕和連假結束前的初五兩天，房間還留不少，其它天也沒滿，業者評估可能是大年初六就開學，家長提早帶孩子來度寒假，分散客源，加上今年假期短，而且往年南迴公路塞車塞到怕，人擠人的印象，讓遊客打退堂鼓。

加強促銷 盼發過年財

往年春節都是飯店業搶賺過年財的時段，不少飯店也會視情況調整價格，或是推出各種好康專案。

今年大家都擔心住房率會上不來，加上原本去年國旅市場就明顯萎縮，陸客也不來，眼看離過年還剩下不到10天，只能加強促銷，也冀望一波波寒流能激發買氣，挽救這波慘淡的觀光旺季。

(中國時報)